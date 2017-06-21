Мороженица Caple ICE1500

Простая и недорогая noname-модель

Герой нашего сегодняшнего обзора — довольно простая и бюджетная мороженица, которая была доставлена нам из интернет-магазина GearBest. Несмотря на то,что данный конкретный экземпляр продается под брендом Caple, во всемирной сети мы нашли множество точно таких же морожениц, продающихся под другими названиями. То есть «бренд» в данном случае — категория весьма условная, особенно учитывая то, что сайт Caple нам найти удалось, а вот эту мороженицу на нем — нет ;)

Оглавление

Характеристики

Производитель Caple Модель ICE1500 Тип бескомпрессорная мороженица Страна производства предположительно Китай Гарантия нет данных Заявленная мощность 7 Вт Материал корпуса пластик Объем чаши 0,5 л Материал чаши алюминий Управление механическая кнопка Длина шнура 1 м Упаковка 18×18×24 см Вес с упаковкой 1,35 кг Вес без упаковки 0,95 кг

Комплектация

Мороженица поставляется в коробке из серого дешевого картона, на которой, впрочем, использована двухцветная печать. Изучив коробку, можно получить общее представление о внешнем виде устройства и о его основных характеристиках — габаритах, мощности, весе и т. п. Несмотря на то, что основной используемый язык — китайский, разобраться, к чему относятся те или иные цифры, довольно несложно. Содержимое коробки защищено от ударов с помощью картонных вкладок. Такая посылка имеет все шансы добраться до адресата неповрежденной.

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

саму мороженицу, состоящую из чаши, моторного блока и пластиковой «мешалки»

инструкцию на китайском языке

На первый взгляд

Визуально мороженица производит впечатление простого и недорогого прибора, каковым, собственно, и является. Устройство мороженицы стандартное: нижняя часть представляет собой емкость для замораживания. Внешняя ее часть пластиковая, внутренняя сделана из металла. В пространство между стенками залита жидкость, сохраняющая холод. Если емкость потрясти, можно услышать характерное бульканье.

С внешней стороны на дне емкости находятся резиновые ножки, препятствующие скольжению. Сверху внимание привлекают пазы для фиксации верхней (моторной) части прибора. Емкость чаши у нашей модели составляет 0,5 литра.

Верхняя часть представляет собой крышку с моторным блоком, спрятанным в пластиковый корпус. Именно с его помощью осуществляется перемешивание содержимого чаши. Крышка частично сделана из прозрачного пластика, благодаря чему можно следить за происходящим внутри чаши прямо во время работы прибора. Крышка также имеет отверстия, позволяющие добавить ингредиенты в чашу, не останавливая работу прибора.

Мотор, вращающий лопатку, управляется с помощью одной двухпозиционной механической кнопки (вкл./выкл.). Перемешивание осуществляется с помощью пластиковой лопатки, которая крепится в моторном блоке с помощью защелки-распорки. Лопатку, таким образом, можно легко снять, вымыть и высушить.

Сам моторный блок фиксируется на чаше поворотом на пару градусов против часовой стрелки. Выполнено крепление не идеально: мороженица очень легко открывается, поэтому мы бы не рекомендовали поднимать прибор за верхний блок (несмотря на то, что на нем предусмотрен удобный захват для переноски).

Прибор, оказавшийся в нашем распоряжении, имеет «американскую» вилку с плоскими контактами, поэтому нам дополнительно потребовался переходник.

Инструкция

Инструкция к мороженице напечатана на цветной глянцевой бумаге формата А5. Увы, но представлена она только на китайском языке. Русскоязычному пользователю, таким образом, остается любоваться на картинки либо воспользоваться переводчиком типа Google Translate. С его помощью можно, например, «расшифровать» приведенные в инструкции рецепты, среди которых представлены разные типа мороженого — банановое, клубничное, мороженое с манго и т. п.

Впрочем, вряд ли это имеет смысл: в интернете несложно найти инструкцию к любой другой мороженице схожей конструкции — с русскоязычным описанием прибора и с русскоязычными же рецептами.

Использование

Подготовка

Перед первым использованием рекомендуется вымыть и насухо вытереть делали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами: чашу и лопатку для перемешивания.

Процесс

Процесс приготовления мороженого и других охлажденных десертов с помощью нашей мороженицы довольно прост. Как мы знаем, основная сложность, которая возникает в процессе приготовления мороженого, заключается в необходимости постоянно перемешивать смесь в процессе охлаждения. Если этого не делать — смесь, скорее всего, расслоится, а в процессе замерзания образуются кристаллы льда. Промышленные и «серьезные» домашние мороженицы оснащены компрессором, который активно охлаждает содержимое резервуара.

Наша модель — бюджетная, поэтому активного охлаждения в ней не предусмотрено. Для того, чтобы «накопить холод», чашу мороженицы нужно предварительно поместить в морозилку на длительное время (мы охлаждали ее не менее 12 часов, а следовательно, спонтанность в данном процессе исключена: сделать мороженое «сразу» не получится).

Пока чаша охлаждается, нужно приготовить смесь в соответствии с рецептом. Затем — залить смесь ее в чашу мороженицы и включить прибор на 20-40 минут. За это время смесь успеет равномерно перемешаться и начнет замерзать. В теории — без расслоения и без образования ледяных кристаллов.

Чтобы процесс прошел идеально (и если это позволяет рецепт), смесь можно подготовить заранее и предварительно охладить в холодильнике (не в морозилке!). Ну а после окончания работы прибора мороженое можно переложить в пищевой контейнер и окончательно заморозить (на этот раз — уже в морозилке).

Как видно из описания, приготовление мороженого с помощью такого прибора потребует определенного планирования времени.

Уход

Уход за мороженицей незамысловат: чашу и лопатку допускается мыть с помощью средства для мытья посуды, корпус разрешено протирать влажной тканью. Использовать абразивные средства запрещается. На этот пункт мы хотели бы обратить особое внимание: дело в том, что поцарапать внутреннюю (металлическую) поверхность чаши довольно легко — как в процессе неосторожного мытья, так и при попытке собрать мороженое со стенок с помощью металлической ложки. Для этих целей в крайнем случае можно воспользоваться силиконовой лопаткой, а лучше — и вовсе не допускать слишком сильного замерзания мороженого внутри чаши, либо перекладывать мороженое в специальный контейнер сразу после приготовления.

Единственное «сложное» место — это отверстия для долива жидкости во время приготовления. Поскольку они находятся на корпусе с моторным блоком, промыть их под водной струей не представляется возможным. А мыть их руками неудобно: отверстия слишком малы чтобы протереть их пальцами.

Тестирование

В процессе тестирования мы приготовили несколько замороженных десертов, а также замерили объективные характеристики прибора — энергопотребление и температуру, которую он способен поддерживать.

Объективные тесты

В наших тестах мы замораживали чашу мороженицы в морозилке при температуре −15 °C. Ингредиенты, которые мы использовали для приготовления мороженого, специально не охлаждались. Таким образом, продукты, не требующие хранения в холодильнике (фрукты, сахар и т. п.), были комнатной температуры. А молоко, сливки и яйца — температуры холодильной камеры, то есть около 4 °C.

Процесс приготовления мороженого во всех случаях занял 30-40 минут, после чего мы дополнительно замораживали смесь в морозилке. Температура смеси перед помещением в морозилку составляла от −1 до −5 °C.

В процессе нашего тестирования мощность прибора составила даже меньше заявленных 7 ватт — от 4 до 5. За 40 минут мороженица израсходовала всего 0,03 кВт·ч.

Банановое мороженое

Для приготовления этого десерта мы взяли:

2 банана;

250 мл обезжиренного молока;

125 мл 20% сливок;

75 г сахарной пудры.

Согласно рецепту, бананы нужно размять до мягкой консистенции, смешать с молоком, сливками и сахаром, после чего поместить смесь в чашу мороженицы и готовить 30-40 минут.

После завершения работы мороженицы мы переложили смесь в пищевой контейнер и отправили ее в морозилку еще на один час — до полного затвердения.

Результат: хорошо.

У нас получился весьма вкусный банановый десерт, в котором практически не ощущалось присутствие кристалликов льда (хотя, конечно, небольшое их количество все-таки нельзя было не заметить).

В этом и во всех остальных рецептах общий объем смеси для приготовления мороженого оказался чуть больше, чем объем чаши нашей тестовой Caple ICE1500. Впрочем, нам это оказалось даже на руку: одну часть мороженого мы приготовили с помощью мороженицы, а вторую — просто заморозили в морозилке.

Результат оказался более чем наглядным: все смеси, замороженные без перемешивания, расслоились на составные ингредиенты и замерзли послойно.

Ванильное мороженое

Для приготовления этого мороженого нам потребовалось:

200 мл молока;

150 мл сливок;

150 г сахара;

100 г яичных желтков (5 шт.);

1 пакетик ванильного сахара.

Сначала нужно смешать молоко, сливки и 50 граммов сахара. Яичные желтки взбить отдельно с оставшимся сахаром. Продолжая взбивать, аккуратно влить молочную смесь и добавить ванилин (ванильный сахар).

Способ приготовления был взят тот же: 40 минут в мороженице и дополнительно час в морозилке.

Результат: отлично.

У нас получилось вкусное ванильное мороженое с отчетливым сливочным вкусом. Структура мороженого оказалась гомогенной, присутствия кристаллов льда не ощущалось.

Стоит добавить, что если оставить такое мороженое в морозилке на несколько часов, то за некоторое время перед подачей его придется переставить в холодильник: в морозилке оно замораживается до «каменного» состояния.

Сорбет из зеленых яблок

Для сорбета нам потребовалось:

230 г яблочного пюре;

6 столовых ложек лимонного сока;

300 мл воды;

80 г сахара.

Яблочное пюре нужно смешать с сахаром, добавить лимонный сок и половину воды, размешать до однородности. Затем добавить оставшуюся воду и снова размешать (мы выполнили все эти шаги с помощью блендера).

Далее — стандартное приготовление в мороженице с последующим замораживанием в морозильной камере.

Результат: отлично.

Мы получили вкусный и гомогенный яблочный сорбет с кисловатым лимонным привкусом.

А вот вторая половина сорбета, замороженная без помощи мороженицы, ожидаемо расслоилась в процессе замерзания.

Выводы

Мороженица Caple ICE1500 в полной мере оправдала наши ожидания, которые, впрочем, изначально были достаточно скромны. Основная интрига заключалась в том, сможет ли мороженица охладить смесь до температуры, после которой дальнейшее замерзание пройдет без расслоения на составные ингредиенты.

Выяснилось, что сможет. Даже небольшого минуса (за 40 минут прибор оказался способен охладить смесь в среднем до −4 °C) оказалось достаточно для того, чтобы дальнейший процесс заморозки десерта в морозилке не сказался на гомогенности его структуры.

Наш вердикт: прибором пользоваться можно. А вот насколько целесообразно иметь подобный узкоспециализированный гаджет дома — каждый определится самостоятельно.

Плюсы

компактный размер

простота в использовании

скромная цена

Минусы

относительно небольшой объем чаши