iТоги 2017/9

Основные темы и самые интересные новости сентября 2017 года

В сентябре хватало интересных новостей. Начать хотя бы с того, что, как и в прошлые годы, на этот месяц пришелся выпуск смартфонов Apple iPhone нового поколения, поэтому подборку вполне предсказуемо открывает раздел

Смартфоны

Самой читаемой новостью этого раздела стало сообщение о том, что представлен смартфон iPhone X (iPhone Ten), который поступит в продажу 3 ноября по цене $999. Представляя iPhone X, гендиректор назвал его «будущим смартфонов», заявив, что устройство задаст направление развития индустрии на ближайшее десятилетие.

Основой смартфона стала однокристальная система A11 Bionic, в которой два производительных ядра CPU дополнены четырьмя ядрами с пониженным энергопотреблением и четырехъядерным GPU, созданным специалистами Apple. В оснащении аппарата можно выделить дисплей OLED диагональю 5,8 дюйма и разрешением 2436×1125 пикселей и сдвоенную основную камеру с оптической стабилизацией. К особенностям iPhone X относится функция распознавания пользователей по лицам Face ID.

В тот же день были Представлены смартфоны Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Внешне они сохранили сходство с iPhone 7 и iPhone 7 Plus, но получили стеклянные крышки корпуса и уже упомянутую выше SoC Apple A11 Bionic. Жидкокристаллические экраны Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus размерами 4,7 и 5,5 дюйма имеют разрешение 1334×750 и 1920×1080 пикселей соответственно. К новшествам можно отнести поддержку беспроводной зарядки Qi.

Вскоре после анонса стало известно, что iPhone X и iPhone 8 можно зарядить до 50% за полчаса, однако комплектные ЗУ для этого не подходят. Короткая заметка на эту тему вызвала множество комментариев, что свидетельствует о большом интересе к новинкам Apple.

Что касается быстрой зарядки, комплектные зарядные устройства ее не поддерживают. Чтобы быстро зарядить новый смартфон, придется приобрести один из нескольких доступных в магазине Apple адаптеров USB-C Power Adapter мощностью 29, 61 или 87 Вт, заплатив $49, $69 или $79 соответственно, и кабель с разъемами USB-C и Lightning ($25 или $35, в зависимости от длины).

Еще большее число комментариев можно насчитать под новостью, в которой утверждается, что iPhone X — первый смартфон, способный набрать более 10 000 баллов в тесте Geekbench.

Уточним, что в однопоточном режиме iPhone X набирает 4188 баллов, а в многопоточном — 10 069. Рекордными являются оба значения.

Следующая новость подборки тоже посвящена новой однокристальной системе Apple. В ней рассказывается, что SoC Apple A11 Bionic набирает в AnTuTu более 220 000 баллов.

Для сравнения: прежний рекорд, принадлежавший OnePlus 5, близок к 180 000 баллам, а показатель смартфона Apple iPhone 7 Plus — примерно 170 000 баллов.

В другой новости, выпущенной по горячим следам после анонса новых смартфонов Apple, утверждалось, что процессор в SoC Apple A11 Bionic способен задействовать любое количество ядер.

Помимо шестиядерного CPU и трехъядерного GPU, в конфигурацию однокристальной системы Apple A11 Bionic входит двухъядерный модуль Neural Engine для ускорения приложений машинного обучения и звуковой процессор. По словам Apple, разработка A11 Bionic продолжалась три года.

Стоимость SoC Apple A11 Bionic оценивается в $26. Во всяком случае, такое значение приведено в новости о примерной стоимости комплектующих iPhone X.

Как утверждается в публикации, вариант смартфона с 256 ГБ памяти обходится Apple в $412,75 без учета затрат на разработку, сборку, транспортировку и другие статьи помимо комплектующих. При этом самым дорогим компонентом является дисплей OLED диагональю 5,8 дюйма, который стоит $80. На флэш-память приходится $45, на оперативную память — $24.

Как уже было сказано выше, продажи iPhone X начнутся в ноябре, а продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus начались 22 сентября. Удивительно, но при всех достоинствах нового впервые за несколько лет очереди за новыми смартфонами iPhone оказались совсем небольшими. Если в прошлые годы сотни поклонников марки готовы были ночевать перед входами в магазины, то на этот раз явка была весьма скромной.

Едва успели начаться продажи новых смартфонов Apple, как стало известно о первом инциденте с этими устройствами: на Тайване взорвался смартфон iPhone 8 Plus.

Аппарат успел проработать всего три дня и взорвался, будучи подключен к фирменному зарядному устройству. Взорвавшийся смартфон отправлен на экспертизу. О реакции Apple в новости не сообщалось.

Не было данных о реакции Apple и в другой новости — в которой рассказывалось, как Huawei глумится над Apple Face ID.

По словам Huawei, смартфон с настоящим искусственным интеллектом выйдет 16 октября. Скорее всего, производитель намекает на модель Mate 10, построенную на однокристальной системе Kirin 970, в состав которой входит блок ускорения приложений искусственного интеллекта Neural Processing Unit.

Пока прошло слишком мало времени, чтобы сказать, пришлась ли функция Face ID по вкусу пользователям. По мнению одного известного аналитика, если Face ID не понравится пользователям, Apple придется перейти на сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном. Произойдет это в следующей модели.

Добавим, что у варианта со сканером под экраном тоже есть недостатки: наличие экрана между пальцем и сканером отрицательно сказывается на чувствительности и точности работы последнего.

Новые смартфоны Apple поставляются с iOS11. Эта версия доступна и для ранее выпущенных моделей, начиная с iPhone 5s. Однако однозначным благом это назвать нельзя. По крайней мере, именно в случае iPhone 5s. Как показала практика, смартфон iPhone 5s с iOS 11 работает медленнее, чем с iOS 10.3.3.

Уточним, что тестовое ПО может говорить об увеличении производительности, но замеры времени, затрачиваемого смартфоном на выполнение тех или иных действий, таких, как перезагрузка или запуск приложений, говорят об обратном. Кроме того, браузер Safari без выгрузки страниц из оперативной памяти позволяет открыть всего две-три вкладки.

Завершает тему смартфонов Apple публикация о том, что Человек, который сам собрал iPhone 6s, добавил в iPhone 7 рабочий разъем 3,5 мм.

Реализация задумки заняла у инженера Скотти Аллена (Scotty Allen) четыре месяца. Чтобы добавить разъем в левый нижний угол аппарата, пришлось изменить размещение других компонентов и изготовить дополнительную печатную плату.

Отметим, что специалисты ресурса iFixit, оценивающие ремонтопригодность электронных устройств, не жалуют смартфоны Apple из-за сложности разборки и обильного использования клея.

Впрочем, это характерно и для других современных смартфонов. Например, эксперты iFixit пришли к выводу, что смартфон Essential Phone в большинстве случаев вовсе непригоден для ремонта.

Как выяснилось, для разборки обязательно надо демонтировать экран, а не повредить его при этом практически невозможно. В итоге смартфон получил за ремонтопригодность всего один балл из десяти.

В начале месяца одной из наиболее читаемых новостей о смартфонах оказалась публикация о том, что смартфон Xiaomi Mi 7 со Snapdragon 845, дисплеем AMOLED и 8 ГБ ОЗУ ожидается в первом квартале 2018 года.

По имеющимся данным, смартфон Xiaomi Mi 7 получит шестидюймовый экран производства Samsung и сдвоенную камеру. Он может стать первым смартфоном китайского производства на SoC Snapdragon 845.

Значительный отклик у читателей вызвало сообщение о том, что в Корее взорвался смартфон Samsung Galaxy S7. Аппарат, купленный еще в июле прошлого года, все это время работал без нареканий. Однако очередная попытка зарядить смартфон с помощью штатного адаптера электросети привела к взрыву.

Владелица смартфона получила ожоги. Кроме того, пострадала мебель. Смартфон был направлен на техническую экспертизу.

Все большее распространение в смартфонах получают сдвоенные камеры. Если первоначально они встречались в дорогих моделях, то сейчас этот элемент оснащения можно встретить и в более доступных устройствах. Например, в начале сентября был представлен смартфон Xiaomi Mi A1 стоимостью около $230, камера которого, по словам производителя, сравнима с камерой смартфона iPhone 7 Plus.

Разрешение каждого из двух датчиков камеры равно 12 Мп. Один датчик оснащен широкоугольным объективом, а второй — телеобъективом. Это позволило реализовать функцию двукратного «зума» и обеспечить размытие заднего плана на портретах. Кроме того, производитель отмечает высокую детализацию снимков.

Что касается самого смартфона, он построен на однокристальной системе Snapdragon 625, оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, дисплеем диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920×1080 пикселей, слотом microSD и дактилоскопическим датчиком. Корпус аппарата — металлический, а экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass.

Чтобы не полагаться на слова производителей, можно узнать, как оценивают качество камеры того или иного смартфона независимые обозреватели. Например, специалисты сайта DxOMark, которые оценили камеру смартфона Sony Xperia XZ Premium в 83 балла. Кстати, камерам смартфонов iPhone 8 и 8 Plus они поставили 92 и 94 балла соответственно, что позволило изделиям Apple возглавить рейтинг DxOMark (только в части камер смартфонов, конечно).

К плюсам Sony Xperia XZ Premium экзаменаторы отнесли быструю работу системы автоматической фокусировки, очень хорошую стабилизацию изображения при записи видео и возможность съемки видеороликов с кадровой частотой 960 к/с.

Наряду со сдвоенными камерами, свежей тенденцией в конструкции смартфонов являются безрамочные экраны. Неудивительно, что новости о смартфонах с такими экранами вызывают повышенный интерес. В сентябре одной из самых читаемых была новость с первым изображением безрамочного смартфона Meizu mblue ZERO. Конечно, изображением смартфона опубликованную картинку назвать можно лишь с большой натяжкой, но представление о безрамочном экране она дает.

Технические характеристики устройства пока неизвестны, как нет сведений и о сроке его выхода.

Тем временем другой смартфон с очень тонкими рамками с трех сторон экрана уже представлен. Это Xiaomi Mi Mix 2, новость о котором завершает раздел, посвященный смартфонам.

Дисплей размером 5,99 дюйма характеризуется разрешением 2160×1080 пикселей, которое соответствует соотношению сторон 18:9. Экран занимает 93% передней поверхности устройства. По сравнению с предыдущей моделью рамка под экраном стала уже на 12%.

В оснащении смартфона, построенного на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 835 и оснащенного 6 ГБ оперативной памяти, можно выделить основную камеру разрешением 12 Мп с оптической стабилизацией. Смартфон будет предложен в вариантах с 64, 128 и 256 ГБ флэш-памяти.

После выхода процессоров AMD Ryzen отрасль воспрянула, что стало заметно по новостям: то и дело самыми читаемыми становятся заметки о новых моделях и сравнительных тестах. В сентябре новостей о процессорах набралось достаточно для целого раздела.

Процессоры

В начале месяца в продажу поступили гибридные процессоры AMD Bristol Ridge с TDP 35 Вт.

Список бюджетных APU в исполнении AM4 включает A12-9800E, A10-9700E и A6-9500E стоимостью около $110, $90 и $60 долларов соответственно. Первые две модели располагают четырехъядерными CPU, последняя — двухъядерным.

В середине месяца появился результат тестирования в Geekbench гибридного процессора AMD Ryzen 5 2500U. Четырёхъядерный APU, работающий на частоте 2 ГГц, набрал в однопоточном тесте 3561 балл и 9421 балл — в многопоточном.

Для сравнения: результаты AMD Ryzen 7 2700U равны 3495 и 5034 баллам, а Intel Core i7-7660U — 4412 и 8736 баллам соответственно.

Вскоре были опубликованы первые результаты тестирования 18-ядерного процессора Intel Core i9-7980XE, относящегося к совершенно иной ценовой категории. Старшая модель семейства Skylake-X призвана оспорить положение AMD Ryzen Threadripper 1950X как самого производительного потребительского процессора.

Судя по результатам тестов, основания для претензий на первенство у нового флагмана Intel есть. Впрочем, следует не забывать, что производительность в тестах и реальных сценариях использования могут сильно расходиться, к тому же процессор Intel Core i9-7980XE стоит $2000 долларов, что вдвое больше цены AMD Ryzen Threadripper 1950X.

Базовая частота Intel Core i9-7980XE равна 2,8 ГГц, а в режиме Turbo Boost она может повышаться до 4,4 ГГц. В одной из сентябрьских новостей рассказывалось, что Core i9-7980XE разогнали до частоте 6,1 ГГц с использованием для охлаждения жидкого азота. Потребляемая мощность при этом превысила 1000 Вт.

Число потенциальных покупателей Core i9-7980XE меньше, чем число потенциальных покупателей более доступной по цене модели Core i7-8700K, поэтому неудивительно, что новость о превосходстве Core i7-8700K над Core i7-7700K оказалась самой читаемой в один из дней сентября.

Говоря точнее, опубликованные результаты свидетельствуют, что по многопоточной производительности Core i7-8700K почти в полтора раза превосходит Core i7-7700K и незначительно существенно уступает Core i7-7800X. А если отбросить синтетические тесты, то выходит, что Core i7-7800X и вовсе проигрывает Core i7-8700K в большинстве случаев. В игровых же тестах все три процессора показывают практически идентичные результаты.

Представление о производительности Intel Core i7-8700K в сравнении с процессором AMD Ryzen 7 1800X давала другая сентябрьская новость. В ней были приведены результаты тестов, включающие, помимо Intel Core i7-8700K и AMD Ryzen 7 1800X, модели Intel Core i5-8600K , Core i7-7700K, Core i5-7500K и AMD AMD Ryzen 5 1600X.

Коротко говоря, Intel Core i7-8700K демонстрирует производительность примерно на уровне AMD Ryzen 7 1800X. Положительное впечатление несколько смазывает лишь тот факт, что температура Intel Core i7-8700K на 20 °C выше температуры процессора AMD.

В целом процессоры AMD Ryzen оказались очень привлекательными, о чем свидетельствуют данные из новости «Онлайн-магазин Mindfactory рапортует о том, что впервые за 10 лет AMD обошла Intel по продажам CPU». Крупнейший немецкий онлайновый магазин сообщил, что процессоры AMD в мартовских продажах составляли лишь 27,6% продаж, однако уже в августе этот показатель вырос до 56,1%!

Лидером продаж в период с марта по август оказалась модель AMD Ryzen 5 1600, которая обошла даже Core i7-7700K, на которую пришлось 40% продаж процессоров Intel. У AMD продажи Ryzen 5 1600 составили 34,4% от общего количества. Так же хорошо продавались и другие модели: Ryzen 5 1600X, Ryzen 7 1700 и Ryzen 7 1700X.

Как всегда, подборку завершает раздел

Прочее

Если упорядочить десять новостей этого раздела по числу запросов, на десятом месте окажется новость «Представлен телефон Nokia 3310 3G».

От исходной модели новинка отличается не только радиочастотным модулем с поддержкой 3G, но и программной платформой. Кроме того, покупателям будут предложены новые цветовые варианты: лазурный, желтый, ярко-красный и угольно-черный.

На следующей ступеньке рейтинга находится новость том, как в течение недели рыночная капитализация Apple снизилась на несколько десятков миллиардов долларов. На момент подготовки новости она была равна 784 млрд долларов, являясь наименьшей за последние полтора года. Эта новость оказалось не только самой читаемой в день, когда она была опубликована, но и самой обсуждаемой.

Еще активнее читатели обсуждали другую новость, связанную с Apple. В занимающей восьмое место публикации утверждалось, что FCC требует от Apple невозможного.

Хотя заголовок может показаться излишне броским, он буквально отражает действительность. Дело в том, что представитель федеральной комиссии по связи (FCC) США обратился к Apple с требованием активировать приемник FM в смартфонах iPhone последнего поколения. Это требование он обосновал соображениями общественной безопасности, ссылаясь на возможность оповещения пользователей по радио о стихийных бедствиях, например, ураганах. Однако Apple при всем желании не может выполнить требование FCC: в смартфонах iPhone нет приемника FM.

Седьмое место принадлежит новости про Fujinon XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro — первый объектив с креплением Fujifilm X, обеспечивающий увеличение 1x.

К достоинствам новинки производитель относит защиту от пыли и брызг, наличие стабилизатора изображения, линейного привода автоматической фокусировки и грязеотталкивающего фторсодержащего покрытия переднего элемента. Объектив совместим с телеконвертерами 1,4x (XF1.4X TC WR) и 2,0x (XF2X TC WR). В продаже он должен появиться в ноябре по рекомендованной цене $1200.

С этой новостью соседствует новость о другой новинке Fujifilm. Одновременно с объективом Fujinon XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro была представлена беззеркальная камера Fujifilm X-E3. Ключевые компоненты новой камеры — датчик изображения X-Trans CMOS III формата APS-C разрешением 24,3 Мп, процессор изображений X-Processor Pro и система автоматической фокусировки — позаимствованы у модели X-T20.

Камера лишилась встроенной вспышки, которая была у предшествующей модели (небольшая внешняя вспышка включена в комплект), но сохранила горячий башмак, электронный видоискатель и трехдюймовый сенсорный экран. К достоинствам X-E3 производитель относит компактность камеры и реализованный в ней новый алгоритм распознавания изображений, который позволяет автофокусу эффективнее следить за движущимися объектами в кадре. Кроме того, можно отметить поддержку Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0 LE. Рекомендованная розничная цена камеры Fujifilm равна $900.

На пятой ступеньке находится новость о том, что Microsoft признала наличие проблемы в игровом режиме Windows 10, но пока выявила не все ее возможные причины.

Впрочем, часть причин все же выявлена. Более того, одна из них уже исправлена в сборке Windows Insider. Суть проблемы заключается в том, что производительность при переходе в игровой режим в некоторых случаях не увеличивается, а напротив, уменьшается.

Одним из признанных способов повышения игровой производительности является включение в конфигурацию системы не одного, а нескольких GPU. Соответствующая технология AMD называется CrossFire. Впрочем, есть сведения, что производитель решил больше не использовать это название, полагая, что оно ассоциируется с DirectX 11 и потому несколько устарело. Об этом рассказывалось в новости, занявшей четвертое место в нашем импровизированном хит-параде.

Третье место принадлежит заметке «Репутация Samsung все же пострадала». В ней, со ссылкой на консалтинговую компанию Reputation Institute, которая два года подряд ставила Samsung в первое место в рейтинге наиболее уважаемых технологических компаний США, утверждалось, что южнокорейская компания утратила лидерство.

Из-за скандальной истории с вице-президентом, который недавно был приговорен к пятилетнему заключению за взяточничество и растрату корпоративных средств, Samsung Electronics опустилась на 89 позицию. Сказалась и прошлогодняя история с отзывом смартфонов Galaxy Note7 из-за возгораний.

На второй позиции — сообщение о том, что «Пиратская бухта» тайно майнит криптовалюту в браузерах пользователей.

Представители крупнейшего BitTorrent-индексатора и каталога признались, что провели 24-часовой эксперимент, в ходе которого на сайте The Pirate Bay была размещена программа для добычи криптовалюты. Если эксперимент подтвердит работоспособность идеи, сайт может полностью отказаться от традиционной рекламы в пользу добытчиков криптовалюты.

Наконец, самой читаемой оказалась новость о том, что видеокарта GeForce GTX 1070 Ti получит 2432 ядра CUDA и 256-разрядную шину памяти.

Данные из новости расходятся с прежними представлениями, что карта получит 2304 ядра CUDA. Ожидается, что 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1070 Ti стоимостью около $430 заполнит нишу между GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080, где сейчас выступают модели серии AMD Radeon RX Vega. Напомним, у GTX 1070 — 1920 ядер CUDA, а у GeForce GTX 1080 — 2560.

Эти новости оказались самыми читаемыми и обсуждаемыми в первый месяц осени. Как будет выглядеть октябрьская подборка — узнаем примерно через месяц.