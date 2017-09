Процессоры AMD Athlon X4 845 и 880K Все еще самые доступные решения компании

Методика тестирования компьютерных

систем образца 2017 года C процессорами AMD Ryzen мы уже успели познакомиться близко и подробно. В том, что это лучшие продукты компании за последнее время, убедились. Однако единственное, что все еще смущает — лучшие они исключительно в тех нишах, где присутствуют, а их не так и много. В самом деле, даже самый дешевый Ryzen 3 стоит дороже ста долларов: вполне mainstream, но несколько выше его «начального уровня». Да еще и в обязательном порядке требуется дискретная видеокарта, поскольку платформа АМ4 никакой гибкости в этом плане не предлагает: либо графика есть в процессоре, либо ее нет вообще. В случае АМ3+ есть хоть какая-то возможность для маневра (пусть и потенциальная), а новое предложение компании ее не оставляет вовсе. Правда, можно вспомнить, что первыми моделями APU и процессоров для АМ4 стали устройства на ядре Carrizo, являющемся развитием старого доброго Kaveri. Они и сейчас есть, только вот в розничные сети производитель их отгружает крайне неохотно. А между тем желающие приобрести недорогую «затычку для сокета» вполне могли бы найтись: кто-то приобрел бы A6-9500 (младший одномодульный APU с интегрированным Radeon R5) в ожидании более мощных моделей на базе Ryzen. А кто-то — и Athlon X4 950 для «ползучего апгрейда» с какого-нибудь старого игрового компьютера: до сих пор же встречаются владельцы Athlon II, которым сложно найти достаточное количество средств на замену «всего и сразу». В общем, наличие в продаже не просто недорогих, а «совсем дешевых» процессоров для АМ4 привлекательность платформы повысило бы, однако пока таких предложений у AMD нет. У Intel же, напротив, в начале года появился «гиперпень» (модели Pentium под LGA1151 с поддержкой технологии Hyper-Threading), так что компании в каком-то смысле поменялись местами: теперь у AMD самые быстрые на рынке процессоры, а у Intel — «затодешевые». Впрочем, никто пока не отменял старые платформы AMD, хотя поставки процессоров для них и прекратились: складских запасов еще может хватить всем желающим. А Athlon X4 для FM2+ стоят очень дешево, напрямую конкурируя не только с «обновленными» Pentium, но и с Celeron. При этом никуда не делось такое их преимущество в сравнении с процессорами Celeron, как поддержка четырех потоков вычисления. Ну а если вслед за AMD считать эти процессоры «четырехъядерными», то идея приобрести такой всего за две-три тысячи рублей вообще начинает выглядеть крайне соблазнительной. Ничего, что платформа старая и развиваться не будет — зато она совместима даже с Windows XP, да и нужное количество памяти типа DDR3 может найтись «под рукой», что еще сильнее снизит стоимость перехода на нее. Вот только есть ли в этом смысл сейчас? Тестируя год назад Athlon X4 845 и 880K, мы пришли к выводу, что, несмотря на не слишком уже высокую производительность при слишком высоком энергопотреблении, Athlon X4 свою жизненную нишу все еще имеет. Сегодня. А завтра будут уже совсем другие платформы и процессоры. Это самое «завтра» настало, другие процессоры и платформы появляются. Но прямых конкурентов Athlon X4 все еще не так много, а в ассортименте AMD замена им так и вовсе не появилась. Значит, надо посмотреть, как эти процессоры выглядят «сегодня». Чем мы и займемся. Конфигурация тестовых стендов Процессор AMD Athlon X4 845 AMD Athlon X4 880K Название ядра Carrizo Godavari Технология пр-ва 28 нм 28 нм Частота ядра std/max, ГГц 3,5/3,8 4,0/4,2 Кол-во ядер(модулей)/потоков вычисления 2/4 2/4 Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ 192/128 192/64 Кэш L2, КБ 2×1024 2×2048 Оперативная память 2×DDR3-2133 2×DDR3-2133 TDP, Вт 65 95 Количество линий PCIe 3.0 8 16 Цена T-13586420 T-13582517 C главными героями все просто: ими опять будут модели с индексами 845 и 880K. Второй — лучший Athlon в истории. По крайней мере, в нынешней — будет ли компания в дальнейшем использовать эту торговую марку, пока не ясно. Мы бы хотели, конечно, чтоб она не пропадала — все-таки живая легенда :) Достаточно вспомнить и первые Athlon 64, и Athlon 64 X2, и первые доступные многоядерные процессоры семейства Athlon II — словом, многое с ней связано. Но тут уже все зависит от AMD — может быть, останутся только Ryzen, а старые страницы истории будут перевернуты навсегда. Что же касается Athlon X4 845, то это первая настольная модель на базе Carrizo — аналогичном используемому ОЕМ-бюджеткой под АМ4. Да и вообще, упомянутый выше Athlon X4 950 и Athlon X4 845 — практически близнецы-братья, только первый поддерживает DDR4-2400, а не DDR3-2133. Плюс, он способен задействовать все свои периферийные возможности, к FM2+ их «прикрутить» было невозможно. Кроме того, он поддерживает лишь PCIe x8, а не x16, что может сказаться в играх. Впрочем, процессор изначально не слишком производительный (даже в рамках семейства), так что вряд ли мешать ему будет именно это, но проверить можно. Процессор AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i3-4170 Название ядра Ryzen Haswell Технология пр-ва 14 нм 22 нм Частота ядра, ГГц 3,1/3,4 3,7 Кол-во ядер/потоков 4/4 2/4 Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ 256/128 64/64 Кэш L2, КБ 4×512 2×256 Кэш L3, МиБ 8 3 Оперативная память 2×DDR4-2667 2×DDR3-1600 TDP, Вт 65 53 Количество линий PCIe 3.0 20 16 Цена T-1730917824 T-12515768 Для сравнения мы возьмем Ryzen 3 1200 и Core i3-4170. C первым все просто: как уже было сказано выше, AMD ранее позиционировала двухмодульные процессоры как четырехъядерные, так что формально это устройства пересекающихся напрямую классов. Просто Athlon — дешевле, а Ryzen — дороже. Но вести себя они должны сходным образом, если, конечно, верить в тождество ядер и «ядер». Мы лично никогда в это не верили, но для сравнения — поверим на минуточку :) А вот линейка Core i3 — технически как раз ближайшие родственники. То же справедливо и для новых Pentium, но их мы пока не протестировали, а вот относительно старый Core i3 с тем же внутренним устройством — успели. Впрочем, процессоры Athlon X4 ведь тоже далеко не новинки, так что относительно старый процессор Intel для ушедшей «на покой» платформы LGA1150 вполне подойдет нам для сравнения. Да и с Ryzen его сравнить интересно, а в следующий раз он нам поможет при изучении новых Pentium. Методика тестирования Методика подробно описана в отдельной статье. Здесь же вкратце напомним, что базируется она на следующих четырех китах:

Методика измерения энергопотребления при тестировании процессоров

Методика мониторинга мощности, температуры и загрузки процессора в процессе тестирования

Методика измерения производительности в играх образца 2017 года Подробные результаты всех тестов доступны в виде полной таблицы с результатами (в формате Microsoft Excel 97—2003). Непосредственно же в статьях мы используем уже обработанные данные. В особенности это относится к тестам приложений, где все нормируется относительно референсной системы (AMD FX-8350 с 16 ГБ памяти, видеокартой GeForce GTX 1070 и SSD Corsair Force LE 960 ГБ) и группируется по сферам применения компьютера. iXBT Application Benchmark 2017 Разница между четырехъядерным и «четырехъядерными» процессорами видна невооруженным глазом. Впрочем, можно найти и более медленные процессоры и среди тех, кто без кавычек, конечно, но будут они очень старыми — например, практически все Core 2 Quad для LGA775 в штатном режиме отстанут и от Athlon X4 880К. А если сравнивать не столь отдаленные исторически модели, то заранее понятно, что любые SMT-технологии нив коей мере не замена «настоящим» ядрам во всех случаях, когда их задействует ПО. Впрочем, оно может нормально задействовать не только количество, но и «качество» ядер. Как в этой группе — которая в итоге начала еще хуже относиться к Athlon: тут уже и паритета с относительно старым Core i3 тоже нет. А вот последний свое положение относительно Ryzen 3 1200 немного улучшил. Причем это не какое-то разовое отклонение от нормы — таковым, скорее, следовало считать именно видеокодирование. А еще любопытно сокращение отставания 845 от 880К несмотря на разницу в тактовой частоте — все-таки в Carrizo кое-что архитектурно улучшилось, а не только «под нож» пошли некоторые блоки. Обработка фото относится к Athlon также. А вот в паре Ryzen 3 1200 / Core i3-4170 разница стала практически номинальной, но причину этого мы давно знаем: «торможение» последней версии Adobe Photoshop на процессорах без поддержки SMT — независимо от количества физических ядер. Прошлые и настоящие Core i3 от этого не страдают, а вот будущие (если верить утечкам) могут и начать. Пока же «под ударом» в основном Ryzen 3 и Core i5. В данном же случае количество поддерживаемых потоков вычисления является чуть ли не главным требованием к процессору, однако, как давно известно, «полное» ядро всегда лучше «виртуального», а «ядромодули» «строительной техники» это далеко не лучшее решение на рынке. Когда их много, впрочем, с работой справятся, но всего два — это уже мало. Хотя программа, вообще говоря, к процессорам AMD предыдущих поколений крайне лояльна, так что это лучший для них результат. Потому что при архивации данных отставание Athlon X4 от Core i3 (даже старого) только увеличивается. Последний же начинает наступать на пятки Ryzen 3, что нормально — преимущество за счет системы памяти есть. Вот когда его нет — совсем другое дело, но пока такое бывает лишь с топовыми процессорами семейства Skylake-X, а не с массовыми изделиями. Программы (как уже не раз было сказано) сильно тяготеют к «настоящим» ядрам, а также к «качеству» их реализации. И наиболее интересна тут разница между двумя семействами процессоров AMD, позиционируемых как четырехъядерные, да и не слишком отдаленных друг от друга по времени выпуска. После чего становится понятно — почему компания перестала что-то придумывать с терминологией: уже не нужно. Можно вернуться к общепринятой :) Все, что мы уже видели выше, но в сжатой форме. Процессоры можно считать сопоставимыми с Core i3, хотя от моделей образца трехлетней давности они уже заметно отстают. Впрочем, если взять еще более старые, то не отстанут. А вот разница между ними и даже самым дешевым и урезанным Ryzen вообще принципиальная. Справедливости ради, в цене она тоже присутствует, но новые процессоры, вообще говоря, тоже недорого стоят. Так что прямой аналог и не требуется — тем более, что процессоры различаются не только ценой и производительностью. Энергопотребление и энергоэффективность Как уже не раз было сказано, процессоры Ryzen по экономичности вполне могут поспорить если не со Skylake и Kaby Lake, то уж с Haswell точно. Причем если оценивать только потребление самих процессоров, то оно еще ближе. В общем, это один уровень. А вот «строительная техника» — совсем другой. Мы специально привели на диаграммах и FX-8350, чтобы показать, что «урезаниями» сильно сэкономить не выходит. Это было видно и по Ryzen или Core, но тут еще нагляднее :) Carrizo компания долго и упорно оптимизировала, так что смогла загнать в более жесткие рамки, но на фоне современных устройств это улучшение все равно теряется. Производительность — невысокая, энергопотребление — наоборот, так что итог закономерный. В этом плане Athlon даже хуже, чем FX. Хотя, казалось бы, куда уж хуже. iXBT Game Benchmark 2017 Понятно, что разницы между 60 и 100 кадрами на практике не будет, но, в общем и целом, для этой игры Athlon — плохой выбор. Хотя многие надеялись на частичную реализацию многопоточности — на деле она лишь позволила старшим FX не слишком отставать от нормальных процессоров. Младшим моделям в какой-то степени тоже помогла, но этого мало. С другой стороны, «плясать» все равно приходится от видеокарты, так что если последняя работой загружена полностью, разница между процессорами становится малозаметной. Ничего нового мы тут не открыли — все как всегда. Но бывает и хуже. Ashes of the Singularity на GTX 1070 может выдавать и более 50 кадров в секунду даже на максималках, но, как и все стратегии, очень процессорозависима. Можно, даже сказать, что про запас — ей для такой частоты кадров еле хватает Ryzen 5, а младших Core i5 даже и маловато. Разумеется, к Ryzen 3, Core i3 и старшим FX это относится в еще большей степени, а про Athlon и говорить нечего — еле-еле на нижнем пороге играбельности. Можно сказать, что Far Cry тормозит на всех участниках тестирования и привлеченном для массовости FX-8350 — все-таки на других конфигурациях и 80 FPS получалось. Но работают они все по-разному: одно дело 70 кадров в секунду и другое — около 60. Очередная интерпретация Tomb Raider «потяжелела» в плане графики, однако очень похоже предъявляет все те же скромные требования к процессорам. Впрочем, от окончательно вердикта мы воздержимся до тестирования Celeron — вдруг и его опять хватит :) А в применении к сегодняшней теме просто отметим, что для некоторых игр достаточно любой «затычки для сокета»: главное видеокарту помощнее подобрать. Иногда, впрочем, все наоборот. И тут уже и Core i3 явно «не тянут». Однако Athlon X4 от этого точно не легче. Новая версия Hitman требовательна к процессору — когда видеокарта не слишком мешает. Приложению явно удается «утилизировать» более четырех потоков вычислений — к радости тех, кто приобретал FX-6000/8000 в надежде на перспективу. Athlon X4... от этого по-прежнему не легче. Равно как и здесь. Для игры явно желательны четыре ядра. Или модуля, но тоже четыре. Больше уже особо и незачем, но двух — уже маловато. Особенно не очень быстрых. Итого С точки зрения конспирологии, понятно, почему AMD не слишком продвигает процессоры и APU Bristol Ridge для новой платформы: слишком уж невыразительно они там будут смотреться. Отгружать их для ОЕМ-сегмента, просто заменяя поставки аналогичных моделей под FM2+ — одно дело: старые были не лучше, но надо постепенно упрощать ассортимент, отказываясь от исторического наследия. А как отдельный массовый продукт они могут только навредить продажам АМ4, позиционируемой как современная высокопроизводительная эффективная платформа. В результате, правда, для нее все еще нет пока ни массовых процессоров, ни бюджетных. По сути, это отличное решение для игровых компьютеров — но большинство продаж приходится вовсе не на игровые. Впрочем, AMD об этой проблеме, естественно, знает лучше всех — только вот разработка APU, содержащих в себе и новые х86-ядра, и GPU Vega, похоже, оказалась более сложной задачей, чем планировалось. Компания обещает решить все проблемы максимум до конца года, хотя изначально речь шла о лете (которое, напомним, недавно закончилось). Да и начнется выпуск, естественно, с сегмента процессоров для ноутбуков, а первые настольные модели, скорее всего, окажутся еще и не слишком дешевыми. В итоге шансы на появление Bristol Ridge в широкой продаже сохраняются, но пока в сегменте решений AMD с интегрированной графикой, равно как и самых дешевых процессоров, широко представлена только устаревшая платформа, а не просто устаревшая микроархитектура процессоров. Зато и стоят такие процессоры от 2000 рублей (это заметно дешевле, чем любой «четырехпоточный» процессор Intel, не говоря уже про любой Ryzen), и платы для них от 2500 рублей на каждом углу лежат (как правило, в любом магазине оказываясь самыми дешевыми вообще), да и прочие комплектующие широко распространены. Если получившуюся сборку укомплектовать недорогой видеокартой, получится неплохой бюджетный компьютер с возможностью запускать современные игры («игровой без оговорок» не получится, но среди бюджетных таких и не бывает). А вот стоит ли сейчас идти на такую экономию — каждому придется решать самостоятельно.

