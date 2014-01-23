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    23 января 2014

    Смартфон Nexus 5 появится в шести новых цветовых вариантах: Nexus 5 будет доступен в таких цветах: пурпурный, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый и красный

    21:356

    Власти Тайваня арестовали нескольких топ-менеджеров Foxconn: Руководители Foxconn требовали от поставщиков откаты

    20:4232

    Мини-ПК Zotac Zbox nano ID68 и ID69 оснащаются процессорами Intel Haswell Core i5 и Core i7: Zotac представила мини-ПК Zbox nano ID68 и ID69

    19:098

    Ассортимент VTX3D пополнился оригинальными видеокартами Radeon R9 290X и Radeon R9 290 X-Edition : Карты VTX3D Radeon R9 290X и Radeon R9 290 X-Edition получили заводской разгон ядра

    18:50

    64-разрядная платформа Qualcomm Snapdragon 810 (MSM8994) может появиться уже в этом году: Snapdragon 810 получит GPU Adreno 430

    18:1341

    Lenovo покупает часть серверного бизнеса IBM за 2,3 млрд долларов: Lenovo планирует занять 5-10% серверного рынка к 2016 году

    17:3837

    Гибридные процессоры AMD Kabini появятся в продаже в следующем месяце по цене от $30 до $60: AMD хочет продать 1,5 млн APU Kabini

    16:0019

    Android-смартфоны обошли iPhone по количеству показов мобильной рекламы: исследование Opera Mediaworks : Доля iOS по-прежнему лидирует в общем объеме выручки от показа мобильной рекламы и составляет 56%

    13:206

    OSL2000 Boot Manager v.9.30 Platinum - функциональный диспетчер загрузки ОС: Функциональный диспетчер загрузки ОС

    12:05

    Sharp Aquos mini SHL24 стал первым в мире смартфоном с экраном Full HD диагональю 4,5 дюйма: Sharp Aquos mini SHL24 построен на платформе Qualcomm Snapdragon 800

    11:4271

    Кодеки: x264 Video Codec r2389: Бесплатный кодек

    11:30

    Появились новые тесты видеокарты GeForce GTX 750 Ti в сравнении с множеством конкурентов: Карта GeForce GTX 750 Ti проигрывает GTX 650 Ti Boost

    11:008

    Photostage Slideshow Software v.2.34 - программа для создания красивых слайдшоу: Программа для создания красивых слайдшоу

    10:55

    В Сети появились официальные фото смартфона Samsung Galaxy Note 3 Neo, цена устройства уже тоже не секрет: Samsung Galaxy Note 3 Neo оценен в Бельгии в 599 евро

    10:2027

    Avast! v.9.0.2013 - антивирусное решение для защиты ОС Windows: Популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    10:20

    Специалистам Alcatel-Lucent и BT удалось передать данные по стандартному оптоволоконному каналу со скоростью 1,4 Тбит/с: Технология Flexgrid позволит легко масштабировать пропускную способность существующих оптоволоконных каналов

    10:0015

    Skype v.6.13.0 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    09:451

    Флэшка Apacer AH173 оснащена разъемами USB и Micro-USB: максимальный объем памяти Apacer AH173 — 32 ГБ

    09:3423

    Сервис удаленного управления Panda лечит инфекции нового поколения: PCSM теперь содержит Panda Cloud Cleaner – новую утилиту Panda Security для обнаружения и лечения вредоносных программ нового поколения

    09:10

    Imagination Technologies демонстрировала на CES 2014 технологию трассировки лучей в режиме реального времени, но не обещает её воплощения в ближайшее время: Imagination Technologies планирует внедрить поддержку технлогии трассировки лучей в GPU PowerVR

    09:003

    Хакеры ищут лазейки в «умный дом»: ESET прогнозирует появление вредоносного ПО для новых видов устройств

    08:352

    На сайте госуслуг интересуются штрафами, долгами и паспортами: Количество зарегистрированных пользователей портала госуслуг за 2013 год увеличилось более чем вдвое

    08:002

    По словам CEO Motorola Дэнниса Вудсайда компания вполне может выпустить смартфон стоимостью $50: Дэннис Вудсайд пообщеал новые смартфоны высокого класса в следующем году

    08:0019

    AMD отчиталась за четвёртый квартал 2013 года и год в целом: За год AMD получила чистый убыток в размере 83 млн долларов

    07:005

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