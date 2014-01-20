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    20 января 2014

    Lenovo «вернёт» производство ноутбуков ThinkPad контрактным производителям: Предприятие LCFC (Hefei) Electronics Technology не справилось с объёмами производства ноутбуков Lenovo

    22:259

    LG будет единственным поставщиком гибких дисплеев OLED для «умных» часов Apple; производство экранов начнётся не ранее середины текущего года : Часы iWatch получат гибкие дисплеи OLED диагональю 1,52 дюйма

    21:4327

    Компьютерный корпус NZXT H440 форм-фактора Midi-Tower не имеет отсеков типоразмера 5,25 дюйма: NZXT H440 оценен в $120

    21:409

    Nokia может готовить уменьшенную версию флагманского смартфона Lumia 1520 под названием Lumia 1520V с дисплеем диагональю 4,3 дюйма и SoC Snapdragon 800: Nokia Lumia 1520V получит 2 ГБ оперативной памяти

    20:3313

    Amazon разрабатывает систему «предсказания» покупок: Amazon намерена заполнять склады, согласно стасистическим данным о предпочтениях клиентов

    20:1111

    Видеокарта MSI Radeon R7 260 1GD5 OC оснащается системой охлаждения со 100-миллиметровым вентилятором: Карта Radeon R7 260 1GD5 OC получила дополнительные 50 МГц к частоте ядра

    16:542

    Ноутбуки MSI GX60 Destroyer и GX70 Destroyer оснащаются видеокартами Radeon R9 M290X: Ноутбуки MSI GX60 Destroyer и GX70 Destroyer располагают дисплеями Full HD

    16:405

    Видеоролик Qualcomm демонстрирует возможности технологии AllJoyn по построению «умного дома»: Консорциум AllSeen намерен продвигать концепцию Интернета вещей в каждый дом

    15:4319

    Прайс-лист Intel пополнился сразу десятью новыми мобильными процессорами: CPU Intel Core i7-4940MX стоит $1100

    15:1016

    Миниатюрное устройство Lumo Lift служит фитнес-трекером, а также позволит следить за своей осанкой: Сейчас на устройство Lumo Lift можно оформить предзаказ по цене 70 долларов

    13:3011

    Reg Organizer v.6.32 - утилита для настройки реестра операционных систем Windows: Утилита для настройки реестра операционных систем Windows

    13:15

    Windows Firewall Control v.4.0.6.2 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8

    12:401

    Ashampoo UnInstaller v.5.04 - программа для деинсталляции приложений из Windows: Программа для деинсталляции приложений из Windows

    12:05

    Обновленная версия смартфона Huawei Ascend P6 (Huawei Ascend P6 S) получила поддержку двух карт SIM и четырёхъядерный процессор частотой 1,6 ГГц: Цена смартфона Huawei Ascend P6 S составляет 440 долларов

    12:0022

    Calibre v.1.20.0 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    11:303

    Новый смартфон Huawei возглавит целую линейку Ascend S и получит 64-разрядный процессор, а также дисплей разрешением 2560 х 1440 точек: Новая линейка смартфонов Huawei Ascend S вберёт в себя дизайн и характеристики

    11:0037

    qBittorrent v.3.1.5 - мультиплатформенный BitTorrent-клиент: Бесплатный мультиплатформенный BitTorrent-клиент

    10:556

    Movavi Video Editor v.9.3 - удобный видео-редактор: Удобный видео-редактор

    10:201

    Мониторы Sony LMD-A240, LMD-A220 и LMD-A170 соответствуют стандартам ITU.R BT.709, EBU и SMPTE-C: Мониторы Sony LMD-A240, LMD-A220 и LMD-A170 предназначены для систем видеонаблюдения

    10:0011

    Classic Shell v.4.0.4 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    09:452

    Производительность видеокарты GeForce GTX 750 Ti, возможно, будет находиться на уровне адаптера GTX 650 Ti Boost: Видеокарта GeForce GTX 750 Ti уступает GTX 660 примерно 20%

    09:301

    Rufus v.1.4.2 Build 383 - небольшая утилита для форматирования и создания загрузочных USB-флешек: Небольшая утилита для форматирования и создания загрузочных USB-флешек

    09:101

    Intel намерена сократить около 5% персонала: Intel сфокусируется на планшетах и мобильных SoC

    09:0017

    NeoLoader v.0.42a - диспетчер закачек и клиент для обмена файлами по сети: Диспетчер закачек и клиент для обмена файлами по сети

    08:35

    Устройство Sony D6503 может оказаться преемником смартфона Sony Xperia ZL или Sony Xperia Z1: Смартфон Sony D6503 получил дисплей диагональю 5,2 дюйма, ОС Android 4.3 Jelly Bean и камеру разрешением 20,7 Мп

    08:304

    AMD Opteron 6370 — серверный процессор поколения Warsaw с 16 ядрами и TDP 99 Вт: Процессоры AMD Opteron Warsaw должны появиться в этом квартале

    08:0032

    Вышел в свет сборник электронных книг "Чудо-Книжка: Сказки Волшебного Леса" для iPad: Amayakids представила новую интерактивную программу - "Чудо-Книжка: Сказки Волшебного Леса" для iPad

    08:001

    На территории Австралии и Малайзии можно приобрести смартфон Motorola Moto G с поддержкой двух карт SIM: Цена смартфона Motorola Moto G с поддержкой двух карт SIM начинается с отметки 210 долларов

    07:407

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