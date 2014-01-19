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    19 января 2014

    APU Kaveri могли получить память типа GDDR5 и четырёхканальный контроллер памяти: Контроллер памяти у процессоров Kaveri изначально четырёхканальный

    20:4137

    TSMC ожидает 35-процентный рост доходов в сегменте микросхем для мобильных устройств: TSMC делает ставки на мобильный сегмент

    09:306

    Более половины японцев, не имеющих планшетного ПК, вовсе не собираются его покупать: Лишь 5,8% японцев, не располагающих планшетом, имеют твёрдое намерение его купить

    09:0081

    Пятидюймовый дисплей восьмиядерного смартфона iоcean X7S выполнен с использованием технологий LTPS и OGS: Смартфон iоcean X7S оценён производителем в 230 долларов

    07:4025

    «Умные» часы Millennius SmartQ Z1 получили пластиковый корпус, отвечающий требованиям рейтинга IPX7: асы Millennius SmartQ Z1 уже доступны для предварительного заказа по цене 86 долларов

    06:0016

    500 табличек c QR-кодами будут добавлены на улицы Москвы: Сканирование информации можно произвести с помощью одноименного мобильного приложения.

    01:085

    Sleep as Android — самый умный будильник: Sleep as Android задействует акселерометр вашего смартфона, который лежит рядом во время сна, и фиксирует активность ваших движений, определяя фазу сна

    01:022

    IP Cam Viewer Basic 5.2.5 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    01:00

    HabitRPG 0.0.16 — органайзер, превращающий выполнение плана в увлекательную игру: Приложение построено по принципу игр RPG — успешно справляясь с поставленными целями, вы получаете деньги и опыт.

    00:581

    Geekbench 3.04 для Android — тестирование производительности более 600 устройств: В третьей версии представлено 15 новых тестов, а еще более десяти старых были полностью переписаны.

    00:50

    Root Explorer (File Manager) 3.1.6 — удобное управление файлами на Android: Root Explorer дает возможность удалять или перемещать файлы, выполнять их копирование или изменять права доступа

    00:45

    DMD Panorama 3.9 — панорамы на iPhone: Оно автоматически склеивает несколько фотографий и делает места швов незаметными.

    00:38

    CaliBattery 1.4 — сведения о состоянии батареи Android-аппаратов: Приложение особенно актуально для устройств, в прошивке которых драйвер батареи работает с ошибкой

    00:36

    Pho.to Lab 2.1.5: более 400 бесплатных фотоэффектов для iPhone: Бесплатное приложение для создания веселых фотографий на iPhone и iPad

    00:181

    AndExplorer 2.5 — файловый менеджер для Android: Прямо из программы можно открывать файлы с ассоциированными приложениями — HTML, MP3

    00:13

    2ГИС выпустил приложение для тех, кто будет в Сочи: «2ГИС Сочи» поможет найти спортивные объекты, доехать в любую точку города и выбрать заведение.

    00:09

    Teamviewer HD for Remote Control 9.0.25232 для iOS — клиент для удаленного администрирования: При помощи программы-клиента для iPhone, iPod и iPad можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    00:06

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