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    12 января 2014

    Умные часы Rockchip: подробности: В оснащении умных часов Rockchip — экран диагональю 1,5 дюйма и АКБ емкостью 400 мА·ч

    23:0523

    Cube Talk 69 — еще один 7-дюймовый планшетофон из Китая с восьмиядерным процессором: Cube Talk 69 оказался на $65 дешевле своего ранее анонсированного конкурента Coolpad Halo

    21:458

    По подсчетам IDC, за 2013 год рынок готовых ПК сократился на 10%: Компания Lenovo является крупнейшим поставщиком ПК по итогам 2013 года

    21:4015

    Смартфон JiaYu F1 оценен в $50, Xiaomi готовится ответить своей моделью по такой же цене: В основе JiaYu F1 — SoC MediaTek MT6572

    20:5187

    Устройство InAir, подключаемое по HDMI, совмещает информацию из интернета с телевизионным изображением: Появление InAir на рынке ожидается во втором полугодии 2014 года

    20:2516

    Linksys оснащает роутер WRT1900AC четырьмя антеннами: Роутер Linksys WRT1900AC Dual Band Wi-Fi Router поддерживает скорости до 1900 Мбит/с

    20:1117

    MSI представила игровые мыши Interceptor DS200 и DS100: В MSI Interceptor DS200 используется оптический датчик разрешением 8200 dpi

    19:551

    Sony Vaio Fit 11A — ноутбук-трансформер с экраном диагональю 11 дюймов: Sony Vaio Fit 11A оценен в $799 в базовом исполнении

    18:4512

    Zalman готовит к выпуску пассивный процессорный охладитель FX70: Кулер Zalman FX70 размерами 110 x 140 x 158 мм весит 530 г

    12:307

    Камера Panasonic Lumix SZ8 с поддержкой Wi-Fi ориентирована на начинающих фотолюбителей: Без подзарядки батареи камера Panasonic Lumix SZ8 позволяет сделать 200 снимков

    12:003

    Опубликованы результаты теста AnTuTu и новые снимки смартфона Samsung Galaxy Note 3 Neo: Основой Galaxy Note 3 Lite/Neo служит SoC Samsung Exynos 5260 с шестиядерным процессором

    11:3012

    TP-Link представила на CES 2014 маршрутизатор серии AC1900: Пропускная способность маршрутизатора TP-LINK AC1900 равна 1900 Мбит/с

    10:517

    Охладитель be quiet! Dark Rock Pro 3 рассчитан на процессоры с TDP до 250 Вт: Максимальный уровень шума be quiet! Dark Rock Pro 3 — 26,1 дБА

    09:009

    Компания TP-Link представила на CES 2014 гигабитные адаптеры Powerline AV1000: TL-PA8010 поддерживает новейший стандарт Powerline с максимальной пропускной способностью до 1000 Мбит/с

    08:003

    Soul Electronics оценивает беспроводные наушники Combat+ Wireless в $249: Наушники Combat+ Wireless работают без подзарядки до восьми часов

    07:00

    Игровая гарнитура Kingston HyperX Cloud поступит в продажу 30 апреля: Игровая гарнитура Kingston HyperX Cloud (KHX-H3CL/WR) уже доступна для предварительного заказа по цене 100 долларов

    06:15

    Jelly — новое социальное приложение от одного из основателей Twitter: Предполагается, что у каждого пользователя будет свой круг общения, в рамках которого будут циркулировать вопросы и ответы.

    00:22

    Cinemagram 1.0.15 для Android — создание и обмен видеороликами: С его помощью можно снимать коротенькие видеоролики до четырех секунд и загружать их на сервер.

    00:181

    YouTube 2.3.0 для iOS улучшает поиск:

    00:15

    XenoAmp Music Player 0.305 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    00:09

    Новая версия Maxthon 4.1.5.2000 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    00:07

    AirDroid 2.0.7.2 — управление устройством Android из браузера: C помощью данного приложения можно управлять планшетом или смартфоном прямо из окна браузера

    00:041

    2x Battery 2.81 — увеличение времени автономной работы смартфона: Приложение может само отключать передачу данных при выключении экрана

    00:012

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