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    9 января 2014

    Archos готовит сразу три модели «умных часов» с различными типами дисплеев: «Умные часы» Archos будут доступны по цене от $50

    22:5916

    Владельцы смартфонов c Windows Phone 8.0 смогут обновиться до 8.1: Microsoft будет обеспечивать обновления ОС на устройствах в течение 36 месяцев

    22:4813

    Sony называет a5000 самой легкой в мире камерой со сменными объективами и поддержкой Wi-Fi: Продажи Sony a5000 должны начаться в марте

    22:3019

    В мониторе iiyama ProLite E2471HSD используется панель типа TN: Ориентировочная цена монитора iiyama ProLite E2471HSD — $200

    21:4612

    Конструкторы пошли не совсем обычным путем при создании твердотельного накопителя Plextor M6e: Твердотельный накопитель Plextor M6e выполнен в виде карты расширения PCIe

    21:0942

    Первое устройство, основанное на платформе Snapdragon 805, появится на рынке уже в мае этого года: Процессор Snapdragon 805 появится на рынке в готовом устройстве в мае 2014 года

    20:469

    Появились спецификации новых мобильных 3D-карт AMD Radeon R9 M290X и Radeon R5 M230: Видеокарта AMD Radeon R9 M290X является копией HD 8970M

    19:155

    Zopo обновила смартфон ZP980, в новой модификации используется восьмиядерный процессор: Zopo ZP980+ также получил камеру разрешением 14 Мп

    18:307

    Gigabyte Brix Pro — интересный соперник для мини-ПК Intel NUC: О цене и сроке начала продаж Gigabyte Brix Pro источник не сообщает

    17:5018

    Gigabyte представила трансформируемый ноутбук U21MD: В комплект поставки Gigabyte U21MD входит новая стыковочная станция D21

    17:445

    EK Water Blocks выпускает водоблок, одновременно охлаждающий процессор и компоненты системной платы Asus Maximus VI Impact : Основание водоблока EK-FB Asus M6I изготовлено из меди

    17:405

    Анонсированы компьютерные корпуса Corsair Graphite 760T и 730T : Корпус Graphite 760T выпускается в черном и белом вариантах

    17:10

    Модели Coolpix S3600, S6700 и S2800 разрешением 20 Мп пополнили линейку компактных фотокамер Nikon: В камерах Nikon Coolpix S3600, S6700 и S2800 используются датчики изображения типа CCD формата 1/2,3 дюйма

    15:085

    3D-принтеры ChefJet и ChefJet Pro печатают необычными материалами: Продажи принтеров ChefJet и ChefJet Pro производитель рассчитывает начать во втором полугодии

    14:0729

    Камеры Fujifilm FinePix S9400W и S9200 имеют объективы с 50-кратным зумом: Для питания камер Fujifilm FinePix S9400W и S9200 используются элементы типа АА

    13:3527

    AnyDVD HD v.7.4.0.0 - программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков: Программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков

    13:15

    FBackup v.5.0.314 - бесплатная программа для резервного копирования данных: Бесплатная программа для резервного копирования данных

    12:40

    USBDeview v.2.28 - бесплатная утилита для работы с USB-устройствами: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    12:05

    Ashampoo Snap v.7.0.2 - программа для захвата изображений с экрана компьютера: Программа для записи изображений с экрана компьютера в виде скриншота или видео-файла

    11:30

    PowerArchiver 2013 v.14.02 - мощный и функциональный архиватор: Мощный и удобный архиватор

    10:55

    KMPlayer v.3.8 — медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах: Медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах

    10:206

    Смартфон Hisense X1 располагает дисплеем диагональю 6,8 дюйма: Смартфон Hisense X1 основан на платформе Snapdragon 800

    10:0017

    Карты памяти Lexar Professional 800x CF первыми достигают объема 512 ГБ: Lexar добавляет в линейку карт памяти Professional 1066x CF модель объемом 256 ГБ, а в линейку Professional 800x CF — модели объемом 256 и 512 ГБ

    10:004

    IObit Driver Booster v.1.2.0.477 - программа для обновления системных драйверов: Программа для обновления системных драйверов

    09:45

    Coolpad Halo (Great God) — 7-дюймовый планшетофон на базе восьмиядерного процессора: В Coolpad Halo используется SoC MediaTek MT6592

    09:4554

    Micromax показала планшет Canvas LapTab с двумя ОС — Windows 8 и Android 4.2.2: Стоимость Micromax Canvas LapTab в базовом исполнении, по предварительным оценкам, $500

    09:307

    Nvidia готовит к выпуску видеокарту GeForce GTX 780 Ti с 6 ГБ памяти: Выпуск GeForce GTX 780 Ti с 6 ГБ памяти состоится после того, когда со складов исчезнут видеокарты GeForce GTX Titan

    09:159

    BurnAware v.6.9 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    09:10

    Объектив Leica DG Nocticron 42.5mm / F1.2 ASPH. / Power O.I.S. оценен в $1600: Объектив Leica DG Nocticron 42.5mm / F1.2 ASPH. / Power O.I.S. (H-NS043) предназначен для камер Lumix G системы Micro Four Thirds

    09:0028

    Появились новые доказательства существования смартфона Nokia Normandy, работающего под управлением Android: Nokia Normandy засветился в AnTuTu

    09:0033

    TuneUp Utilities 2014 v.14.0 - программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС: Программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС

    08:35

    SuperSimple Video Converter 2014 - бесплатная программа для конвертирования видео: Бесплатная программа для конвертирования видео

    08:00

    Объем внешнего накопителя Seagate Backup Plus FAST равен 4 ТБ: Важным достоинством Seagate Backup Plus FAST является наличие интерфейса USB 3.0

    08:006

    На выставке CES 2014 был замечен концепт модульного смартфона ZTE Eco-Mobius: В системе ZTE Eco-Mobius блоки (процессор, оперативная память, флэш-накопитель, камера и т.д.) помещаются в специальные пазы и крепятся с помощью магнита

    07:403

    Утечка дает полное представление о спецификациях смартфона Samsung Galaxy Note 3 Neo на шестиядерном процессоре: Смартфон Samsung Galaxy Note 2 оснащен дисплеем Super AMOLED размером 5,55 дюйма по диагонали

    07:0010

    Игровой монитор BenQ XL2720Z можно будет приобрести уже в текущем месяце: Цена игрового монитора BenQ XL2720Z составит 529 долларов

    05:454

    CoolPad Great God F1 — 5-дюймовый смартфон ценой $146 на базе восьмиядерного процессора: CoolPad Great God F1 построен на базе однокристальной системы MediaTek MT6592

    00:205

    Модульный персональный компьютер будущего Razer Project Christine получит инновационный дизайн, который помогает с лёгкостью устанавливать и менять компьютерные комплектующие: Все модульные части ПК Razer Project Christine полностью герметичны, автономны и охлаждаются при помощи активной системы жидкостного охлаждения

    00:0933

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