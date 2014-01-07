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    7 января 2014

    Цифровая фотокамера Samsung WB2200 обеспечивает 60-кратный оптический зум: Samsung WB2200 оснащена адаптерами Wi-Fi и NFC

    22:5515

    LaCie Culbuto — флэшка-неваляшка: Накопители LaCie Culbuto объемом 16 и 32 ГБ уже продаются по цене $50 и $80 соответственно

    22:3024

    Intel всё-таки готовит «умные часы», не требующие подключения к мобильным устройствам: Intel показала на CES 2014 «умные часы»

    22:0010

    Ozone Gaming Gear адресует гарнитуру Onda Pro любителям игр: Гарнитура Ozone Gaming Gear Onda Pro совместима ПК и консолью PS4

    21:551

    D-Link выпускает первый в мире портативный роутер Wi-Fi 802.11ac, способный одновременно играть роль резервной батареи: Цена Wi-Fi AC750 Portable Router and Charger (DIR-510L) — $100

    21:449

    AF-S DX Nikkor 18–55mm f/3.5–5.6G VR — Nikon делает штатный объектив зеркальных камер начального уровня легче и компактнее: Продажи объектива AF-S DX Nikkor 18–55mm f/3.5–5.6G VR должны начаться в феврале, по цене $250

    21:276

    У Asus готов разогнанный вариант видеокарты AMD Radeon R9 290 с системой охлаждения DirectCU II: Ориентировочная цена Asus Radeon R9 290 DirectCU II OC — $650

    21:131

    Intel Edison — крошечный ПК размером с карту SD, основанный на платформе Quark: Микро-ПК Intel Edison основаны на процессорах Quark

    20:5322

    Камера FinePix XP70 в водонепроницаемом, ударопрочном, морозоустойчивом и пылезащищенном корпусе оснащена модулем беспроводной связи : Продажи камеры FinePix XP70 начнутся в марте по цене $230

    20:351

    В экспозицию SanDisk на CES 2014 вошли SSD A110, X110 и U110 форм-фактора M.2: Интересной особенностью U110 является использование в этом накопителе контроллера собственной разработки SanDisk

    19:55

    Cooler Master показала на CES 2014 процессорную систему жидкостного охлаждения Glacer 360L: О цене охладителя Cooler Master Glacer 360L данных пока нет

    19:23

    Samsung представила моноблочный компьютер Ativ One 7 (2014 Edition): Samsung Ativ One 7 (2014 Edition) будет оснащаться процессорами Intel Core i3 и Core i5 четвертого поколения

    19:1017

    D-Link выпускает «удлинители» Wi-Fi, поддерживающие 802.11aс: Представлены устройства D-Link Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Range Extender (DAP-1650) и Wireless AC750 Dual Band Range Extender (DAP-1520)

    19:074

    Представлена зеркальная камера Nikon D3300: Зеркальная камера Nikon D3300 с объективом AF-S DX Nikkor 18–55mm f/3.5–5.6G VR стоит $650

    18:2725

    Sony представила смартфон Xperia Z1 Compact: Смартфон Sony Xperia Z1 Compact — настоящий мини-флагман

    18:1219

    Corning выпускает первое в мире защитное стекло с антимикробными свойствами: Стекло Antimicrobial Corning Gorilla Glass уже тестируют производители электроники

    17:1615

    Sony анонсировала компактные фотокамеры Cyber-shot W830 и W810: В Sony Cyber-shot W830 и W810 используются датчики изображения Super HAD CCD разрешением 20,1 Мп

    17:158

    Стало достоверно известно, какие объективы с байонетом X планирует выпустить Fujifilm в этом году и в начале следующего: Fujifilm рассчитывает довести до 17 общее число моделей объективов с байонетом X

    17:088

    БПЛА Parrot MiniDrone может кататься по стенам и потолку: Продажи MiniDrone должны начаться в этом году

    16:416

    HP Z1 G2 — второе поколение рабочей станции моноблочной компоновки: Минимальная цена HP Z1 G2 — $2000

    15:5313

    Планшет Panasonic Toughpad 4K UT-MA6 на процессоре Intel Core i7-3687U оснащен 20-дюймовым экраном разрешением 3840 x 2560 пикселей: Цена новой модификации Toughpad 4K — $6999

    15:4727

    Портативные накопители Seagate Backup Plus Slim объемом до 2 ТБ оснащены интерфейсом USB 3.0 : Цена Seagate Backup Plus Slim объемом 500 ГБ равна $100, 1 ТБ — $120, 2 ТБ — $180

    15:192

    Гибридный компьютер с двумя предустановленными ОС Asus Transformer Book Duet TD300 представлен официально: В Asus Transformer Book Duet TD300 две предустановленные ОС — Windows 8.1 и Android 4.2

    14:5418

    Представлен объектив Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM: Объектив Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM совместим со стыковочной станцией USB Dock

    14:452

    Aerocool выпускает необычные корпусные вентиляторы Dead Silence типоразмера 140 и 120 мм: Продажи вентиляторов Aerocool Dead Silence начинаются в текущем месяце

    14:203

    На СES 2014 представлен объектив Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art: О цене и сроке начала продаж объектива Sigma 50mm F1.4 DG HSM производитель обещает сообщить дополнительно

    13:338

    Представлен планшет в защищенном исполнении Panasonic Toughpad FZ-M1: Планшет в защищенном исполнении Panasonic Toughpad FZ-M1 работает под управлением Windows 8.1 Pro

    13:054

    Камеры Nikon Coolpix S6800 и Coolpix S5300 поддерживают Wi-Fi: Цена Nikon Coolpix S6800 равна $220, Coolpix S5300 — $180

    11:254

    Asus PG278Q — первый монитор с разрешением WQHD и поддержкой технологии Nvidia G-Sync: Монитор Asus PG278Q получил 27-дюймовую панель

    11:007

    LenovoEMC px4-400d — настольный сетевой накопитель с четырьмя отсеками: LenovoEMC открывает новый класс высокопроизводительных серверов

    10:535

    Lenovo представила трансформируемые планшеты Miix 2: Модель Lenovo Miix 2 10 получила экран размером 10,1 дюйма, а модель Lenovo Miix 2 11 — экран размером 11,6 дюйма

    10:431

    Монитор Asus PB287Q, оснащённый панелью разрешением Ultra HD, оценён в $800: Монитор Asus PB287Q появится в продаже во втором квартале

    10:3020

    Lenovo обновляет мобильные компьютеры IdeaPad Yoga: 11-дюймовая модель Lenovo IdeaPad Yoga 2 больше не работает под управлением Windows RT

    10:2913

    Samsung оснастила ультрабук ATIV Book 9 2014 Edition процессорами Intel Haswell и дисплеем разрешением 1920 х 1080 точек: Ноутбук ATIV Book 9 2014 Edition получит чуть больший дисплей

    10:0011

    Pebble представила металлический вариант своих «умных часов» — Steel Smart Watch: Pebble Steel Smart Watch оценены в $250

    09:309

    Анонсирована беспроводная акустическая система Creative Sound Blaster Roar, от которой можно подзарядить мобильное устройство: Производитель обещает, что Sound Blaster Roar будет стоить не дороже $200 и появится в продаже этой весной

    09:302

    ZTE Projector Hotspot — проектор, планшет и точка доступа: ZTE Projector Hotspot представляет собой гибрид планшета и хот-спота

    09:002

    SSD SanDisk X110 используется в ультрабуке Asus Zenbook UX301LA: Накопители SanDisk X110 доступны для производителей ПК, работающих на условиях OEM

    09:002

    Asus представила бюджетные смартфоны ZenFone 4, ZenFone 5 и ZenFone 6: Asus ZenFone 4, ZenFone 5 и ZenFone 6 построены на платформе Intel Clover Trail+

    08:0016

    Объем флэш-накопителя SanDisk Connect Wireless Flash Drive достиг 64 ГБ: В США накопитель SanDisk Connect Wireless Flash Drive объемом 64 ГБ уже можно купить за $100

    08:00

    Планшетный компьютер Asus VivoTab Note 8 с ОС Windows 8.1 анонсирован официально: Планшет Asus VivoTab Note 8 получил четырёхъядерный процессор Intel Atom Z3740

    01:551

    Компания Asus представила гибридное устройство PadFone X: Устройство Asus PadFone X является эксклюзивом для мобильного оператора AT&T

    01:198

    Huawei официально представила смартфон Ascend Mate 2: Huawei Ascend Mate 2 получил четырехъядерный CPU частотой 1,6 ГГц и модем LTE Category 4

    00:3011

    В мае этого года компания Apple может представить свой планшетофон: Компания Apple планирует анонсировать новую линейку устройств Apple с диагональю экрана более 5,7 дюйма

    00:1149

    Появились первые изображения и предварительные спецификации зеркальной камеры Nikon D3300: Ожидается анонс зеркальной камеры Nikon D3300 и объектива AF-S Nikkor 18–55mm f/3.5–5.6G DX VRII

    00:027

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