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    6 января 2014

    Nvidia предлагает использовать однокристальную систему Tegra K1 в автомобильной электронике: Мобильная платформа Nvidia Tegra K1 может ускорить приход беспилотных автомобилей

    23:326

    Toshiba анонсировала ноутбуки Tecra W50 и Satellite P50t с экранами разрешением 4К: Toshiba Tecra W50 и Satellite P50t поступят в продажу в середине года

    22:225

    Начались поставки образцов самой быстрой в мире карты памяти — Lexar Professional 3333x CFast 2.0: Карты Lexar Professional 3333x CFast 2.0 выпускаются объемом 32, 64, 128 и 256 ГБ

    22:206

    Lenovo ThinkPad 8 — планшет с тремя режимами работы для профессионалов: Конструкторы выбрали для ThinkPad 8 четырехъядерный процессор Intel Bay Trail

    21:4214

    Состоялся официальный анонс смартфона ZTE Grand S II: ZTE Grand S II построен на платформе Qualcomm Snapdragon 800

    21:30

    Fujifilm называет FinePix S1 «первой в мире водонепроницаемой псевдозеркальной фотокамерой»: Fujifilm FinePix S1 появится в продаже в марте по цене $500

    21:254

    LaCie Fuel — внешний накопитель объемом 1 ТБ для iPad: Продажи LaCie Fuel объемом 1 ТБ должны начаться в скором времени по цене $200

    21:054

    Компактная фотокамера Canon PowerShot N100 умеет фотографировать вперед и назад одновременно: Canon PowerShot N100 оснащена процессором DIGIC 6

    20:3015

    AMD представила APU Kaveri: Продажи APU A10-7850K и A10-7700K начнутся 14 января

    19:4012

    Серия смартфонов Alcatel One Touch Pop пополнилась моделью C9 с экраном диагональю 5,5 дюйма: Плотность пикселей дисплея Alcatel One Touch Pop C9 едва превышает отметку в 200 ppi

    19:25

    Платформа Snapdragon 802 предназначена для телевизоров Smart TV разрешением Ultra HD: Платформа Snapdragon 802 располагает четырьмя ядрами Krait и GPU Adreno 330

    19:136

    Как это было: анонс Nvidia Tegra K1 глазами нашего корреспондента: О важности Tegra K1 для Nvidia рассказал генеральный директор

    19:1012

    Alcatel One Touch Pop 7 и One Touch Pop 8 — 7- и 8-дюймовый планшеты на платформах MediaTek : Alcatel One Touch Pop 7 построен на платформе MediaTek MT8312, а Alcatel One Touch Pop 8 базируется на однокристальной системе MediaTek MT8382

    18:503

    Rambus и Samsung Electronics подписали десятилетнее лицензионное соглашение: Samsung получает право использовать разработки Rambus в своей продукции

    18:4711

    LaCie называет Little Big Disk Thunderbolt 2 самым быстрым внешним хранилищем: его скорость достигает 1375 МБ/с: При габаритах 40 x 140 x 85 мм хранилище LaCie Little Big Disk Thunderbolt 2 весит 620 г

    18:3317

    Однокристальная платформа Snapdragon 602A предназначена для автомобильных информационно-развлекательных систем: Однокристальная платформа Snapdragon 602A получила четыре ядра Krait и GPU Android 320

    18:324

    Моноблочный компьютер HP Slate21 Pro с экраном диагональю 21,5 дюйма под управлением ОС Android оценен в $399: HP Slate21 Pro предназначен для использования в бизнес-среде

    18:112

    Смартфоны Samsung Galaxy S5 могут получить жидкокристаллические дисплеи Sharp LTPS: Samsung столкнулсь с проблемами при производстве дисплеев AMOLED для Galaxy S5

    17:5016

    Видеокарта MSI Radeon R9 290X Lightning позирует на фото: Видеокарта MSI Radeon R9 290X Lightning будет занимать три слота

    17:072

    Мышь SteelSeries Sensei стала беспроводной: Мышь SteelSeries Sensei Wireless имеет симметричную форму

    16:561

    Samsung планирует в этом году наводнить рынок планшетами, семидюймовая модель будет стоить $129: Samsung имеет возможность снижать цены, широко используя электронные компоненты собственного производства

    16:3520

    Philips 272G5DYE — 27-дюймовый игровой монитор с поддержкой технологии Nvidia G-Sync: Philips 272G5DYE оценен в $649

    16:2010

    Philips UltraClear Display — 28-дюймовый монитор с ЖК-панелью TN разрешением 4К: Philips UltraClear Display оснащен разъемами DMI, DisplayPort, DVI и D-Sub

    15:5015

    Lenovo C560 — 23-дюймовый моноблочный компьютер под управлением Windows 8.1: Lenovo C560 в базовой конфигурации будет стоить в США $549

    15:155

    Новый ThinkPad X1 Carbon — самый легкий 14-дюймовый ультрабук в мире: Цена ThinkPad X1 Carbon начинается с отметки $1299

    15:1212

    Lenovo N308 — моноблочный компьютер с экраном диагональю 19,5 дюйма под управлением Android : В Lenovo N308 используется однокристальная система Nvidia Tegra 4

    14:593

    По словам Fujifilm, портретный объектив Fujinon XF56mm F1.2 R по качеству изображения превосходит полнокадровые эквиваленты: Представлен светосильный портретный объектив Fujinon XF56mm F1.2 R для камер серии Fujifilm Х

    14:518

    Представлена однокристальная система Nvidia Tegra K1: В состав однокристальной системы Nvidia Tegra K1 входит GPU на архитектуре Kepler со 192 ядрами CUDA

    14:1814

    Представлена черная версия камеры Fujifilm X100S: Рекомендованная розничная цена камеры Fujifilm X100S на российском рынке — 47 999 рублей

    14:026

    Представлены мониторы Lenovo ThinkVision Pro2840m и ThinkVision 28, имеющие разрешение 4К: Lenovo ThinkVision Pro2840m — монитор для профессиональной деятельности, Lenovo ThinkVision 28 — для кино и развлечений

    13:3511

    Медный пассивный процессорный охладитель Nofan CR-80EH представлен официально: Nofan CR-80EH справляется с охлаждением процессоров Intel и AMD, TDP которых не превышает 80 Вт

    13:357

    На CES 2014 ожидается анонс смартфона Sony Sirius на однокристальной системе Snapdragon 805: Смартфон Sony Sirius получит дисплей размером 5,2 дюйма и разрешением 2560 x 1440 пикселей

    09:0037

    LG представит на CES 2014 легкий ноутбук Ultra PC и гибридные компьютеры Tab-Book 2 : Гибридные компьютеры LG Tab-Book 2 являются развитием модели LG Tab-Book

    08:001

    Lenovo Vibe Z — первый смартфон с поддержкой LTE в ассортименте китайского производителя ПК: Одновременно представлены смартфоны Lenovo S930, S650 и A859

    07:002

    Смартфон HTC M8 получит название HTC One+: Смартфон HTC One+ получит слот для карт памяти формата microSD

    06:302

    Беспроводная гарнитура yurbuds Inspire Limited Edition Wireless Sport Earphones получила 15-миллиметровые излучатели: Излучатели гарнитуры yurbuds Inspire Limited Edition Wireless Sport Earphones заключены в корпус TwistLock, который обеспечит комфортное использование на протяжении длительного времени

    06:004

    Через несколько часов Nvidia расскажет о своих новинках, припасенных к CES 2014: К CES 2014 приурочены анонсы Nvidia Maxwell, Denver, Shield 2 и Tegra 5

    03:0620

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