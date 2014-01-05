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    5 января 2014

    АНБ создает квантовый компьютер, который сможет взломать большинство шифров: По имеющимся оценкам, могут пройти десятилетия, пока будет создан «полномасштабный» квантовый компьютер

    15:0833

    Появились изображения камер Canon PowerShot N100 и PowerShot SX600HS: Модель Canon PowerShot N100, как видно на иллюстрации, получит поворотный экран

    14:046

    LaCie's Sphère: сферический конь в вакууме жесткий диск за $490: Для внешнего жесткого диска LaCie

    13:4548

    3D-карта Nvidia GeForce GTX 880M: переименованная GeForce GTX 780M, но с 8 ГБ памяти и более высокой тактовой частотой: Nvidia GeForce GTX 880M, как и предшественница, построена на чипе GK104

    09:5525

    Asus покажет на выставке CES гибридный планшет Transformer Book Duet с двумя ОС — Windows 8 и Android: Asus Transformer Book Duet обеспечивает переключение между двумя ОС всего за 8 секунд

    09:4022

    Продажи хромбуков пошли в гору, производители спешат освоить новый сегмент рынка: Asustek планирует выпуск хромбуков на процессорах Intel Haswell-U или Bay Trail-M

    09:0049

    В линейку APU AMD Kaveri войдут модели среднего уровня AMD A8-7600 и AMD A6-7400K, а также начальная A4-7300: AMD A8-7600, предположительно, будет представлен 14 января, две другие модели — позже

    08:458

    Corning и GTOC готовы выпускать неплоское стекло Gorilla Glass: Полный цикл выпуска неплоского стекла Gorilla Glass сосредоточен на Тайване

    08:0016

    Появились изображения камер Fujifilm FinePix S1 и FinePix S9400W: Камера Fujifilm FinePix S9400W оснащена адаптером Wi-Fi

    07:003

    Компания Wikipad разрабатывает съёмный регулируемый игровой контроллер Gamevice для мобильных устройств: Игровой контроллер Wikipad Gamevice будет работать с мобильными устройствами с ОС Android и Windows 8

    06:303

    Потребительская версия средства ввода информации с помощью глаз Tobii EyeX Controller станет доступна в начале весны: Потребительская версия устройства Tobii EyeX Controller оценена в 195 долларов

    06:007

    MobiVoip для Android и iOS: альтернатива Skype и Viber: MobiVoip - это SIP-клиент для смартфона, где в качестве логина используется существующий номер телефона пользователя.

    01:5712

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