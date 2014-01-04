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    4 января 2014

    Вышла новая версия E-NUM 3.0 для Android: E-NUM клиент в телефоне дает возможность участнику системы WebMoney Transfer безопасно пользоваться своими электронными кошельками

    19:282

    Выставка, посвященная празднованию 400-летия семьи Романовых, доступна онлайн: Выставка создана на международной платформе Академии культуры.

    19:224

    Вышло обновление Навител Навигатор 8.5.0.1191 для Android :

    19:19

    Polaroid анонсировала планшетные компьютеры Q7, Q8 и Q10 под управлением ОС Android 4.4: Polaroid Q7, Q8 и Q10 будут демонстрироваться на выставке CES 2014

    16:4510

    MSI наступает на пятки ASRock в борьбе за третье место на рынке материнских плат: За 2013 год MSI отгрузила около 6,5-7 млн материнских плат, а ASRock — 7,5 млн

    15:1523

    «МегаФон» заблокировал около одного миллиарда спам-сообщений в 2013 году: Весной прошлого года, оператор внедрил систему «Антиспам», которая позволяла блокировать спам-сообщения с буквенно-символьных номеров по обращениям клиентов.

    13:558

    Обновлено Evernote для BlackBerry 10: Оно получило ряд существенных улучшений, которые позволят просматривать заметки без интернет-подключения, защищать вход в приложение PIN-кодом

    13:55

    Основой мыши Tesoro Shrike H2L Black Edition служит лазерный датчик: Мышь Shrike H2L Black Edition отличается резиновым покрытием, черным цветом и улучшенной подсветкой

    13:555

    Сервис WebMoney Advisor обновился: Теперь все отзывы и подписки отображаются в личном кабинете.

    13:463

    Число заказов в «МегаФон Такси» за три месяца выросло на 65% : Клиенты других операторов получили возможность заказывать такси через сервис «МегаФона» в сентябре прошлого года

    13:432

    Пользователи Агента Mail.Ru с Android звонят чаще, с iOS говорят дольше: За год число пользователей Агента на них увеличилось в два и три раза, соответственно.

    13:373

    Авто Mail.Ru выпустил новые мобильные приложения для Android и iOS: В новых приложениях Авто Mail.Ru, разработанных в стилистике автомобильного «глянца», пользователи найдут актуальные статьи, автоновости

    13:322

    Яндекс: главное слово 2013 года — Майнкрафт: Яндекс проанализировал поисковые запросы 2013 года и отыскал среди них новые слова, а также слова, которые постепенно уходят из поиска.

    13:29

    Ожидается, что Fujifilm в этом квартале представит камеру Fuji X30: В ближайшее время может быть представлен черный вариант камеры Fuji X100S

    13:234

    Флэш-накопитель Verbatim OTG Tiny Drive с интерфейсом USB 3.0 оснащен разъемами USB и micro-USB: Доступны накопители Verbatim OTG Tiny Drive объемом 8, 16 и 32 ГБ

    13:0521

    В серию Velocity Micro SmallBlock вошли настольные ПК типоразмера Mini-ITX: В оснащении настольных ПК серии SmallBlock можно отметить наличие портов USB 3.0

    12:442

    Анонсированы объективы Samsung 16-50mm F2-2.8 S ED OIS и 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS: Объективы Samsung 16-50mm F2-2.8 S ED OIS и 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS предназначены для камер Samsung NX

    09:0017

    Электронный видоискатель и дисплей беззеркальной камеры Samsung NX30 сделаны поворотными: Основой камеры Samsung NX30 служит датчик изображения типа CMOS формата APS-C

    08:0013

    Компания E Fun представит новую линейку бюджетных планшетных ПК на мероприятии CES 2014: Планшетные компьютеры Nextbook 7, Nextbook 8 и Nextbook 10 оценены в 100, 130 и 150 долл. соответственно

    07:405

    АНБ внедряло средства сбора информации в вычислительную технику и оборудование связи; Apple отрицает информацию о сотрудничестве с АНБ : Реализация программы под названием Dropout Jeep началась в октябре 2008 года

    07:0076

    Появилась обновлённая информация относительно моноблочного ПК Acer TA272HUL с ОС Android 4.2: Цена моноблочного ПК Acer TA272HUL составит 1100 долларов

    06:303

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