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    2 января 2014

    Intel укрепляет связи с китайскими производителями планшетов: К числу существующих партнеров Intel, таких, как BYD, Ramos и Teclast, добавилась компания Shenzhen Hampoo Science & Technology

    22:5618

    Intel подготовила три референсных дизайна планшетов на Windows 8 и планирует выпуск SoC семейства Bay Trail-T для Android-планшетов ценой $100: 100-долларовые планшеты на платформе Bay Trail-T будут, естественно, семидюймовыми

    21:4514

    Mach Xtreme MX-DIY — миниатюрные твердотельные накопители категории DOM: Твердотельные накопители Mach Xtreme MX-DIY оснащаются интерфейсом SATA

    21:2710

    Смартфон Samsung Galaxy Note 3 Lite получит дисплей разрешением 720p и ОС Android 4.3: Смартфон Samsung Galaxy Note 3 Lite появится в текущем квартале

    19:5040

    Xiaomi удалось продать 18,7 млн смартфонов за 2013 год: Xiaomi продала на 160% больше смартфонов в 2013 году, чем в 2012

    19:2010

    Федеральное управление гражданской авиации США развернёт масштабные испытания беспилотных летательных аппаратов в шести штатах: FAA в 2015 году может одобрить использование беспилотных дронов в коммерческих целях

    18:5616

    Опубликованы видеоролики, дающие представление о возможностях графической подсистемы SoC Snapdragon 805: Появление серийных устройств на Snapdragon 805 ожидается не ранее конца года

    17:3710

    Восьмиядерную платформу AllWinner A80 покажут на выставке CES 2014: Процессор AllWinner A80 покажут в составе платы для разработчиков A80 Optimus Board

    17:1214

    У SK Hynix готовы «первые в мире» микросхемы мобильной памяти LPDDR4 DRAM плотностью 8 Гбит: Широкое распространение памяти LPDDR4 придется на 2015-2016 годы

    16:402

    Бюджетный телефон Nokia 106 поступил в продажу в Индии : Телефон Nokia 106 можно приобрести по цене 23 доллара

    16:4013

    У Gigabyte возникли проблемы с системами охлаждения карт Radeon R9 290(X): Тестовые образцы карт Gigabyte Radeon R9 290(X) WindForce 3X 450W получили бракованные охладители

    16:276

    Sony выпускает чехлы, обеспечивающие установку объективов QX на планшетофоны Xperia Z Ultra: Чехол для установки объективов QX на планшетофоны Sony Xperia Z Ultra стоит примерно в $30

    16:154

    Охладитель ThermoLab Goyo в пассивной конфигурации рассчитан на процессоры с TDP до 60 Вт: В комплект поставки ThermoLab Goyo входят крепления, термопаста и инструкция

    16:085

    Смартфон Moto X отныне можно приобрести за $400: Смартфоны Moto X подешевели на $150

    15:512

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