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    28 августа 2013

    Dell представила тройку сенсорных мониторов: E2014T, P2314T и P2714T: Сенсорные мониторы Dell P2314T и P2714T получили матрицы IPS

    21:4511

    Logitech представила сенсорную мышь Ultrathin Touch Mouse: Манипулятор Logitech Ultrathin Touch Mouse способна распознавать жесты

    21:044

    Представлены объективы HD Pentax DA 15mm F4 ED AL Limited, HD Pentax DA 21mm F3.2 AL Limited, HD Pentax DA 35mm F2.8 Macro Limited, HD Pentax DA 40mm F2.8 Limited и HD Pentax DA 70mm F2.4 Limited: Объективы HD Pentax DA 15mm F4 ED AL Limited, HD Pentax DA 21mm F3.2 AL Limited, HD Pentax DA 35mm F2.8 Macro Limited, HD Pentax DA 40mm F2.8 Limited и HD Pentax DA 70mm F2.4 Limited имеют новое просветляющее покрытие

    19:4018

    Внешние оптические приводы Buffalo BRXL-PC6VU2-C, питаясь от адаптера электросети, становятся быстрее: Внешние оптические приводы Buffalo BRXL-PC6VU2-C могут записывать диски Blu-ray XL

    17:008

    В сентябре будет представлен семидюймовый планшет для детей Galaxy Tab 3 Kids (SM-T2105): Устройство Galaxy Tab 3 Kids (SM-T2105) окрашено в яркие весёлые цвета и будет поставляться с защитным бампером, который предотвратит серьёзные повреждения при падении, а также позволит ребёнку более удобно держать планшет

    15:4011

    Видеокарта MSI GeForce GTX 780 Lightning представлена официально: 3D-ускоритель MSI GeForce GTX 780 Lightning оценён в $750

    15:179

    Opera 16 — автоматическое заполнение форм и поддержка opera:flags: Кроме этого, появилась возможность отключить загрузку элементов из панели «Рекомендации».

    12:305

    Яндекс внесла предложения по изменению закона «о произвольной блокировке сайтов».: Компания считает, что необходимо учитывать интересы всех сторон — в том числе пользователей и интернет-компаний, а не только правообладателей.

    12:237

    Мой Мир обновил мобильное приложение для iOS: При разработке внешнего вида приложения разработчики руководствовались последними гайдлайнами Apple: Мой Мир примерил «плоский» дизайн, который впишется в интерфейс iOS 7.

    11:58

    Клиент Evernote 4.0. для Windows Phone поддерживает серийную съемку: Программа позволяет открыть совместный доступ к избранным заметкам своим знакомым в Facebook или отправить заметку по электронной почте

    11:57

    BitTorrent Sync 1.0.109 для iOS — прямой обмен файлами: При помощи приложения можно получать доступ ко всем синхронизируемым папкам других устройств, добавлять контент с устройства в синхронизируемые папки

    11:46

    По данным IDC, во втором квартале 2013 года рынок беспроводных локальных сетей продолжил быстро расти : Корпоративный рынок WLAN за год вырос на 14,8%

    09:307

    Google значительно снижает цены на смартфоны Nexus 4: Модель Nexus 4 с 8 ГБ флэш-памяти теперь стоит $199, а не $299

    09:0048

    Картридер Xigmatek Accessor с поддержкой USB 3.0 рассчитан на установку в отсек типоразмера 5,25 дюйма: Основным достоинством картридеров Xigmatek Accessor является подключение по интерфейсу USB 3.0

    08:3012

    Звуковая карта Diamond Multimedia Xtreme Sound 7.1 HD для шины PCIe поддерживает звук в представлении 24 бита/192 кГц: Цена Diamond Xtreme Sound 7.1 HD — $60

    08:0028

    Handheld Group модернизирует планшет в защищенном исполнении Algiz 7: Модернизация не повлияла на цену планшета в защищенном исполнении Handheld Algiz 7

    07:005

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