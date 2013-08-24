  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    24 августа 2013

    В Сети появились фото металлического корпуса смартфона Sony Xperia Z1 (Honami): Sony Xperia Z1 (Honami) будет продаваться в трёх цветовых оформлениях: чёрном, белом и фиолетовом

    23:4217

    Смартфон Xolo Q1000S оснащён пятидюймовым дисплеем, в котором используется технология OGS: Смартфон Xolo Q1000S станет доступен в ближайшее время в Индии по цене 294 долларов

    23:081

    Корпус Cooler Master Cosmos SE типоразмера Midi-Tower представлен на выставке Gamescom в Кёльне: В передней части корпуса Cooler Master Cosmos SE можно установить радиатор жидкостной системы охлаждения размером 360 мм

    18:583

    Klip Video Sharing 4.8.3 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    17:48

    Primadesk 1.22 для iOS дает возможность управлять фотографиями, хранящимися онлайн: При помощи Primadesk можно легко копировать фотографии с одного сервиса на другой, а также выполнять поиск по всем сервисам одновременно.

    17:47

    2ГИС собрал новые данные о гостиницах: Теперь пользователи сервиса могут без звонка в гостиницу узнать не только о наличии ресторана и Wi-Fi, но и о том, есть ли в отеле салон красоты, тренажерный зал, сауна, бильярд.

    17:42

    В Москве зарегистрировать брак можно в онлайне: Департамент информационных технологий и столичные органы ЗАГС продолжают расширять возможности электронной регистрации брака

    17:405

    На складах производителей скопилось огромное количество жидкокристаллических панелей: От избытка больших ЖК-панелей в первом полугодии не спасло даже уменьшение загрузки мощностей до 79%

    17:2840

    Суд подтвердил, что Marvell нарушила патенты UCM, и обязал ответчика выплатить 1,17 млрд. долларов: 1,17 млрд. долларов — самая большая сумма, когда-либо назначенная американским судом в патентных спорах

    15:436

    Nokia грозится уйти с индийского рынка в ответ на требование местных властей выплатить налоги в размере 300 млн. долларов: Индия требует от Nokia выплаты налогов на прибыль

    15:0424

    Foxconn массово патентует свои разработки, чтобы уменьшить зависимость от Apple; подано 55 000 заявок: Компания Google купила у Foxconn часть патентов

    14:4824

    Специалисты iFixit разобрали смартфон Motorola Moto X: Ремонтопригодность смартфона Motorola Moto X оценена в семь баллов из десяти

    13:556

    Первая партия смартфонов Samsung Galaxy Note 3 получит однокристальную платформу Snapdragon 800: Смартфон Samsung Galaxy Note 3 появится в розовом цвете

    13:4715

    В Сети появились изображения смартфона Motorola Droid 5: Motorola готовит новый смартфон с клавиатурой QWERTY

    12:597

    Корпус для ПК Cooler Master HAF Stacker будет представлен 30 августа: Местом премьеры корпуса для ПК Cooler Master HAF Stacker выбрана выставка PAX Prime

    12:113

    Сокращение мирового рынка принтеров замедлилось, лидером по итогам второго квартала осталась компания HP: В количественном выражении объем рынка принтеров во втором квартале 2013 года составил 26,1 млн. устройств

    11:56

    Обновлена SketchBook Pro 2.83 для iPad : Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    10:13

    Обновление Text from Tablet-SMS Messaging — отправка SMS с планшета: Смысл в том, что набирать на планшете гораздо удобнее, чем на смартфоне, благодаря большей диагонали.

    10:10

    Новая версия Maxthon 4.0.7 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    10:06

    Kingsoft free Office 5.7 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    10:00

    Dropbox 2.3.10.4 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    09:57

    Instagram 4.1.2 для iOS обновлено: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    09:55

    2x Battery 2.64 — увеличение времени автономной работы смартфона: Приложение может само отключать передачу данных при выключении экрана

    09:53

    Специалисты HTK создали разъем для карт памяти SD UHS-II: Ознакомительные образцы разъемов для карт памяти SD UHS-II будут доступны, начиная с октября

    09:006

    На новых снимках смартфона iPhone 5S видны белые пластиковые вставки и место для вспышки на двух светодиодах: Надпись iPhone на смартфоне iPhone 5S нанесена более тонкими линиями, чем раньше

    08:0021

    В этом квартале ожидается выход процессоров Intel Atom C2350, C2530, C2550, C2730 и C2750 (Avoton): Процессоры Intel Atom C2350, C2530, C2550, C2730 и C2750 (Avoton) будут выпускаться по 22-нанометровой технологии

    07:006

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018