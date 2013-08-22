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    22 августа 2013

    Ноутбук Asus VivoBook S451 оснащается процессором Core i5-4200U и располагает оптическим приводом: Ноутбук Asus VivoBook S451 получит видеокарту GeForce GT 740M

    22:5618

    Смартфон Oppo N1 получит сенсорную панель на тыльной стороне корпуса: Смартфон Oppo N1 будет представлен 23 сентября

    19:3621

    AMD проясняет ситуацию c поддержкой DirectX 11.2 : Видеокарты серии AMD Radeon HD 7000 полностью совместимы с DirectX 11.2

    19:2720

    Опубликованы качественные изображения смартфона Apple iPhone 5C: Румынский сайт стал источником утечки изображений смартфона Apple iPhone 5C

    18:3433

    В серию Goodram C вошли твердотельные накопители объемом до 480 ГБ: Твердотельные накопители Goodram C в режиме чтения развивают скорость до 520 МБ/с

    17:53

    Вышло приложение Одноклассники 4.0 для iOS: Основные изменения коснулись навигации в приложении и просмотра фотографий.

    17:26

    Графические процессоры на архитектуре Nvidia Maxwell, скорее всего, будут 28-нанометровыми : Первые 3D-карты на GPU Nvidia Maxwell появятся в первом квартале 2014 года

    17:1522

    Action Plan Manager — новый органайзер для Windows 8 и Windows Phone.:

    17:11

    Новая версия менеджера заметок Google Keep: Обновление добавляет интеграцию с сервисом Google Now!

    17:04

    Виртуальная клавиатура SwiftKey 4.2 поддерживает синхронизацию словарей: Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    16:593

    YouTube 2.0 для iOS позволяет смотреть видео во время поиска: Кроме этого, появилась возможность поиска по спискам воспроизведения и использования кнопки «Воспроизвести все».

    16:48

    Chrome 29 для Android: стабильный релиз: Это обновление повышает скорость загрузки и стабильность работы.

    16:451

    Конструктор сайтов Jimdo доступен пользователям iPhone и iPad: Используя новое приложение Jimdo-App для iPhone и iPad, можно изменять свой сайт в режиме реального времени:

    16:37

    Китайские производители планшетов все чаще выбирают однокристальные системы производства MediaTek: Спрос на планшеты начального и среднего уровня в странах с быстрорастущими рынками превышает 10 млн. штук в месяц

    16:1810

    Canonical не смогла собрать нужную сумму, однако смартфон Ubuntu Edge всё ещё имеет шансы воплотиться в готовом устройстве: Canonical смогла собрать почти 13 млн. долларов из необходимых 32 млн

    15:0321

    Ashampoo Snap v.6.0.8 - программа для захвата изображений с экрана компьютера: Программа для записи изображений с экрана компьютера в виде скриншота или видео-файла

    15:00

    Ashampoo ClipFinder HD v.2.33 - бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах: Бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах

    14:25

    Смартфон Apple iPhone 5S будет доступен в новом цвете со 128 ГБ флэш-памяти: Смартфон Apple iPhone 5S будет выпускаться в золотистом цвете

    14:0869

    DVDVideoSoft Free Disc Burner v.3.0.19 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    13:50

    DVDVideoSoft Free Screen Video Recorder v.2.5.30 - бесплатная программа для захвата изображений: Бесплатная программа для захвата изображений

    12:40

    DVDVideoSoft Free Video to JPG Converter v.5.0.28 - бесплатная программа для извлечения картинок из видеоряда: Бесплатная программа для извлечения картинок из видеоряда

    12:05

    DVDVideoSoft Free Audio CD Burner v.2.0.24 - бесплатная программа для записи аудио-дисков: Бесплатная программа для записи аудио-дисков

    11:30

    Speedy Painter v.3.1.4 - небольшой бесплатный графический пакет: Бесплатный графический пакет

    10:55

    VideoCacheView v.2.55 - бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша браузеров: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузеров

    10:20

    Смартфон-«раскладушка» Samsung Galaxy Golden (SHV-E400) с двумя дисплеями диагональю 3,7 дюйма представлен официально: Смартфон Samsung Galaxy Golden оценен в 705 долларов

    10:0025

    PlayOn v.3.7.13 - программа для трансляции медиа с ПК на другие устройства: Программа для трансляции медиа с ПК на другие устройства

    09:45

    В Сети появилось первое изображение камеры Fujifilm X-A1 с креплением для объективов X-mount: Корпус и органы управления камера Fujifilm X-A1 унаследовала у своей предшественницы

    09:302

    Glary Utilities v.3.9 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    09:10

    В мониторе Samsung S27C590H используется 27-дюймовая панель типа AD-PLS : Подставка монитора Samsung S27C590H позволяет регулировать только угол наклона экрана

    09:0016

    DarkWave Studio v.4.1.8 - бесплатный мультимедиа-комбайн для работы с аудио: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    08:35

    Bandizip v.3.08 - легкий, быстрый и бесплатный архиватор: Легкий, быстрый и бесплатный архиватор

    08:00

    Цены на рабочие станции Lenovo ThinkStation E32 начинаются с отметки $729: В оснащении рабочих станций Lenovo ThinkStation E32 можно отметить шесть портов USB 3.0

    08:005

    Игровая гарнитура Roccat Kave XTD 5.1 Digital включает в себя полноразмерные наушники и настольный пульт управления со встроенной звуковой картой (5.1): Старт продаж игровой гарнитуры Roccat Kave XTD 5.1 Digital намечен на ноябрь по цене 170 евро

    07:404

    В мониторе iiyama ProLite XB2779QS используется 27-дюймовая панель типа IPS разрешением 2560 х 1440 пикселей: Цена монитора iiyama ProLite XB2779QS в Европе — около 500 евро

    07:0018

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