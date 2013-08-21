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    21 августа 2013

    Восемь неанонсированных процессоров Intel поколения Haswell стали доступны для предзаказа: Процессор Intel Core i7-4771 обойдётся примерно в 330 долларов

    19:4425

    AMD представила новые встраиваемые процессоры R-Series: AMD представила новые CPU R-Series: RE464X, RE272X и RE264X

    18:489

    Игровая клавиатура Mad Catz S.T.R.I.K.E. 3, в которой используются мембраны вместо механических переключателей, оценена в 100 долл.: Модульная клавиатура для геймеров Mad Catz S.T.R.I.K.E. 3 получила полноцветную настраиваемую подсветку для клавиш

    17:5111

    Смартфон, который ранее был известен под кодовым именем Sony Xperia i1 (Honami) получит название Sony Xperia Z1 или Sony Xperia Z One: Устройство Sony Xperia Z1 будет доступно в трёх цветовых оформлениях: белом, чёрном и фиолетовом

    17:251

    Накопители Corsair Force LS используют контроллеры Phison: SSD Corsair Force LS оценены в 70, 110 и 200 долларов

    17:013

    Смартфон Samsung под управлением ОС Tizen получит экран разрешением 720p и процессор Qualcomm: Смартфон Samsung SM-Z9005 будет поддерживать сети четвёртого поколения

    16:013

    LG представила дисплей для смартфонов Quad HD диагональю 5,5 дюйма разрешением 2560 х 1440 точек: Новый экран LG может похвастаться плотностью 538 точек на дюйм

    15:2233

    На этой неделе стартуют продажи APU AMD A10-6700T с TDP 45 Вт: В состав APU AMD A10-6700T входит четыре ядра Piledriver

    13:538

    EK Water Blocks готовит к выпуску водоблоки для нереференсных 3D-карт GeForce GTX 780 в исполнении MSI и EVGA : Модель EK-FC780 GTX Lightning появится в продаже в начале сентября, EK-FC780 GTX Classy — в конце

    13:26

    Зловред для Android зафиксирован и в почте: отчет от "Лаборатории Касперского": Среди распространяемых в почте вредоносных программ преобладали троянцы-шпионы, ворующие, в том числе финансовую информацию пользователей. Кроме того, в рейтинге зловредов в почте впервые на высокое место поднялась вредоносная программа под платформу Andr

    12:44

    Todoist 2.0.1 — облачный клиент для управления задачами на Android: Менеджер задач доступен даже когда устройство отключено от Интернета.

    12:33

    Unify Universal Search 1.2.0.0 — удобный поиск на смартфонах с Windows Phone: о время поиска можно фильтровать результаты, а прямо со страницы найденного контента — выполнять разные действия.

    12:23

    Procreate 1.9 — рисование на iPad: Приложение поддерживает технологию multitouch, дает возможность работать с десятками слоев в рамках одного проекта.

    12:15

    Китайские производители отказываются от услуг TSMC по выпуску 28-нанометровых однокристальных систем для планшетов : Другие контрактные производители смогли предложить лучшие условия, чем TSMC

    12:0519

    Стандартом MHL 3.0 удвоена пропускная способность интерфейса MHL и добавлена поддержка 4K: Стандарт MHL 3.0 обратно совместим с MHL 1 и MHL 2

    11:446

    ProgDVB v.6.95.1 - универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио

    11:303

    Ultimate Boot CD v.5.2.6 - бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков: Бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков

    10:55

    D7 v.9.7 - бесплатная программа для удаления вредоносного ПО и восстановления работоспособности ОС: Бесплатная программа для удаления вредоносного ПО и восстановления работоспособности ОС

    10:20

    Argus Monitor v.2.5.04.1500 - программа для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    09:45

    Lunascape v.6.8.8 - веб-браузер, построенный на основе трех различных движков: Веб-браузер, построенный на основе трех различных движков

    09:102

    Вышло обновление программных продуктов Dr.Web для UNIX: «Доктор Веб» сообщает об обновлении антивирусных решений Dr.Web под Linux

    08:35

    Корпус для ПК Lian Li PC-V360 с необычным расположением крепления для радиатора СВО представлен официально: Цена корпуса для ПК Lian Li PC-V360 — $140

    08:305

    Модули памяти G.Skill Ripjaws DDR3-1866 SO-DIMM рассчитаны на напряжение питания 1,35 В: О цене модулей памяти G.Skill Ripjaws DDR3-1866 SO-DIMM производитель не сообщает

    08:003

    Новософт обновил линейку продуктов Handy Backup для резервного копирования по сети: Новософт расширяет возможности централизованного бэкапа с помощью Handy Backup

    08:00

    NCASE M1 — компактный корпус для энтузиастов с поддержкой системных плат форм-фактора Mini-ITX и Mini-DTX: Корпус NCASE M1 имеет габариты 250 x 160 x 328 мм и позволяет разместить в себе графические ускорители длиной до 318 мм

    07:4011

    Начинаются продажи системных плат Biostar Hi-Fi H87S3+: Важная особенность платы Hi-Fi H87S3+ — наличие встроенного предварительного усилителя для высококачественных наушников

    07:30

    Представлены сетевые хранилища Thecus N2560 и N4560 : Сетевые хранилища Thecus N2560 и N4560 построены на однокристальной системе Intel Atom CE5335

    07:002

    Мини-ПК XCY X-26 с двухъядерным процессором Intel Celeron 1037U оценён в 137 долл.: Габариты мини-ПК XCY X-26 составляют 197 x 197 x 40 мм, масса — 1 кг.

    06:1023

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