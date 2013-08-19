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    19 августа 2013

    Windows Phone вышла на третье место по популярности: исследование Gartner: Устройства с Android занимают 80% рынка. В то же время продажи iPhone упали и составляют всего лишь 14%.

    19:522

    Число пользователей десктопных продуктов Opera уменьшилось на 5%: Компания Opera Software подвела финансовые итоги второго квартала 2013 года.

    19:435

    DataQuill обвиняет Apple в нарушении пяти патентов, лицензированных Samsung и другими производителями смартфонов: Лицензиатами DataQuill являются компании Samsung, HTC, Motorola и Nokia

    19:3733

    Вышел обновленный клиент Google+ для Android : При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    19:34

    Сервис Microsoft Tag перестанет работать через два года: В течение этих двух лет клиенты Microsoft Tag смогут пользоваться им как обычно

    19:28

    Opera Mini выйдет для Windows Phone: Разработчики Opera сообщили, что создание версии Opera Mini для WP значится в их планах.

    19:221

    В Сеть попало фото, на котором якобы изображён смартфон Nexus 5: Смартфон Nexus 5 будет похож на LG G2

    18:3911

    Смартфон Oppo R819 располагает экраном диагональю 4,7 дюйма при массе всего 110 г: Смартфон Oppo R819 получит SoC MediaTek MT6589

    17:4837

    Технология LSI Shield позволяет повысить надежность хранения данных в твердотельных накопителях: Технология LSI Shield, которая найдет применение в контроллерах LSI SandForce, была продемонстрирована на мероприятии Flash Memory Summit

    15:451

    В Сети появились характеристики смартфона Sony Honami mini: Уменьшенная версия Sony Honami получит такую же камеру, как и у старшего брата

    15:2719

    Летательный аппарат AR.Drone 2.0 Power Edition оснащён двумя батареями ёмкостью по 1500 мА·ч: «Квадрокоптер» AR.Drone 2.0 Power Edition можно приобрести по цене 370 долларов

    13:2039

    Apple iTunes v.11.0.5 - популярная программа для работы с устройствами Apple: Популярная программа для работы с устройствами Apple

    12:402

    MediaTek наращивает выпуск платформ для смартфонов, чтобы угнаться за растущим спросом: В сентябре MediaTek может заработать 0,5 млрд. долларов

    12:28

    ARM разрабатывает процессоры с минимальным уровнем энергопотребления для систем Интернета вещей: ARM работает на микросхемами для IoT

    12:2818

    BWMeter v.6.6.0 - утилита для графического отображения и подсчета переданного по сети трафика: Утилита для графического отображения и подсчета переданного трафика

    12:05

    Asus выпускает системную плату ROG Maximus VI Impact типоразмера mini-ITX: Плата Asus ROG Maximus VI Impact комплектуется звуковой картой SupremeFX Impact

    11:447

    WinSCP v.5.17 - бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам: Бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам

    11:301

    Выручка E Ink во втором квартале 2013 года резко уменьшилась: По словам E Ink, спрос на электронные книги растет, а причиной уменьшения доходов является реорганизация Hydis Technologies

    11:0210

    Kaspersky TDSSKiller v.2.9.2 - утилита для удаления опасных руткитов: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    10:55

    IObit Malware Fighter v.2.1.0 - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    10:20

    Семнадцать моделей 3D-карт EVGA имеют по два или даже три экземпляра BIOS: Перед выбором BIOS на 3D-карте EVGA необходимо выключить ПК

    10:005

    PassMark BurnInTest v.7.1 Build 1011 - программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях: Программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях

    09:45

    Wireless Network Watcher v.1.67 - небольшая бесплатная утилита, отображающая список всех устройств, подключенных к вашей сети: Небольшая бесплатная утилита, отображающая список всех устройств, подключенных к вашей сети

    09:10

    Аналитики IHS назвали крупнейшего поставщика сенсорных экранов для планшетов, которому принадлежит 29% рынка: Рынок дисплеев для планшетов за год более чем удвоился, в первую очередь, благодаря популярности небольших планшетов

    09:007

    Paint.NET v.3.5.11 - хороший бесплатный графический редактор: Исправленная версия бесплатного графического редактора

    08:35

    Системные платы серии Gigabyte A88X рассчитаны на APU AMD в исполнении FM2+: Гибридные процессоры AMD в исполнении FM2+ будет поддерживать PCI Express 3.0, DirectX 11.1 и вывод видео 4K

    08:308

    Intel планирует выпуск карты расширения PCIe с одним портом Thunderbolt: Предполагается, что цена карты расширения с одним портом Thunderbolt не превысит $100

    08:0017

    Geekbench v.3.0.2 - программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти: Программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти

    08:001

    Клавиатура Cooler Master CM Storm MECH оборудована механическими переключателями Cherry MX, способными выдержать до 50 миллионов нажатий: Клавиатура Cooler Master CM Storm MECH оснащена пятью клавишами (М1-М5), которые позволяют создавать до пяти профилей и до 75 макросов.

    07:4021

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