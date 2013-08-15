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    15 августа 2013

    Обновление My WebMoney 1.9 для Android: Появилась возможность зарегистрироваться в системе WebMoney Transfer прямо из приложения

    23:53

    Пользователи мобильного Агента получили новые стикеры: Стикеры помогают оживить общение. Они крупнее, ярче и выразительнее привычных смайлов. Если смайл представляет собой, как правило, только рожицу, то стикер – это целая сюжетная картинка, изображающая героя в разных ситуациях.

    23:49

    Обновление Dr.Web для Android 8.0: В новой реализации антивируса был исправлен ряд обнаруженных ранее ошибок, а также внесены улучшения, расширяющие возможности продукта по выявлению мобильных угроз.

    23:47

    ABBYY FineScanner превращает iPad в мобильный сканер: С помощью ABBYY FineScanner и фотокамеры iPad-устройства удобно создавать электронные копии любых документов, где бы вы ни находились.

    23:42

    Acer представила три монитора с разрешением большим, чем Full HD: Acer представила мониторы T272HUL, B276HUL и B296CL

    17:2432

    Asus намерена начать выпуск хромбуков в конце этого года: Asus будет выпускать устройства под управлением Chrome OS в этом году

    15:428

    Компания Samsung начала выпуск первых в мире SSD, в которых используется флэш-память 3D V-NAND: Твердотельные накопители Samsung V-NAND SSD выпускаются объемом 960 и 480 ГБ

    13:5545

    «Умные часы» Samsung Galaxy Gear SM-V700 будут представлены 4 сентября: «Умные часы» Samsung Galaxy Gear SM-V700 будут представлены одновременно с планшетофоном Samsung Galaxy Note III

    13:2570

    Lenovo Group отчиталась за квартал, завершившийся 30 июня 2013 года: Доход Lenovo Group за год вырос на 10%

    13:116

    DEKSI Network Inventory v.10.7 - утилита для мониторинга работы сетевых компьютеров и программ на них: Утилита для мониторинга сетевых компьютеров и программ на них

    12:05

    K-Lite Codec Tweak Tool v.5.7.0 - утилита для удаления поврежденных видео и аудио фильтров: Утилита для удаления поврежденных фильтров

    11:30

    Музыкальный сервис "Рингтониум" появился на Google Play:

    11:261

    Раскладной смартфон Samsung Hennessy с двумя экранами представлен официально: Смартфон Samsung Hennessy работает под управлением ОС Android 4.1

    11:0143

    FastStone MaxView v.2.6 - небольшой, быстрый и удобный просмотрщик изображений: Небольшой, быстрый и удобный просмотрщик изображений, который поддерживает большинство популярных графических форматов

    10:551

    Монитор AOC d2769Vh на базе 27-дюймовой панели IPS поддерживает стандарт MHL : Монитор AOC d2769Vh в Европе стоит примерно 360 евро

    10:2512

    K-Lite Codec Pack v.10.0 - сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки: Сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки

    10:204

    Vuze v.5.1.0.0 - P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет: P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет

    09:45

    HWMonitor Pro v.1.17 обеспечивает мониторинг состояния ПК: Улучшенная версия HWMonitor с расширенными возможностями, которая служит для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    09:10

    Появились новые фотографии «внутренностей» смартфона Apple iPhone 5S: Выход новой модели смартфона Apple iPhone ожидается 10 сентября

    09:0021

    Windows 8.1 будет доступен c 18 октября: Сроках выхода Windows 8.1

    08:351

    Анализ данных видеонаблюдения в режиме реального времени становится возможным: Практика видеонаблюдения находит все более широкое применение в мире из-за растущего беспокойства общества по поводу увеличивающегося числа краж, жестоких преступлений и терактов.

    08:004

    Smart Modular Technologies анонсирует семейство твердотельных накопителей eMMC: Ознакомительные образцы накопителей Smart Modular Technologies eMMC уже доступны

    08:00

    Во втором квартале 2013 года рынок графических решений вырос на 4,6%, AMD увеличила поставки на 10,9%, Nvidia — сократила на 8%: По данным JPR, во втором квартале 2013 года увеличились продажи графических решений для ноутбуков

    07:006

    Механические часы Hyetis Crossbow оснащены камерой разрешением 41 Мп: На часы Hyetis Crossbow можно оформить предварительный заказ по цене 1200 долларов

    06:2034

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