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    13 августа 2013

    Популярность планшетов и смартфонов помогла рынку процессоров скомпенсировать падение интереса к ПК: Рынок процессоров в 2013 году вырастет на 8% и достигнет 61 млрд. долларов, уверены эксперты IC Insights

    23:2518

    HTC приписывают намерение отказаться от выпуска смартфонов под управлением Windows Phone: HTC сконцентрируется на выпуске смартфонов с Android

    21:2672

    Новое покрытие Liquipel Skins защитит ваше мобильное устройство от физических повреждений: Новое покрытие Liquipel Skins защищает при падениях с небольшой высоты

    19:038

    Смартфон BlackBerry 9720 унаследовал дизайн легендарных моделей RIM: Продажи смартфона BlackBerry 9720 должны начаться в ближайшие недели

    17:0013

    Представлены насосы Xylem для систем жидкостного охлаждения: EK Water Blocks представила насосы марки Xylem для систем жидкостного охлаждения

    16:3021

    Бесшумный корпус Cooler Master Silencio 352 рассчитан на установку системных плат типоразмера microATX: Корпус Cooler Master Silencio 352 можно приобрести по цене 48 фунтов стерлингов

    15:2112

    Zotac готовит видеокарту GeForce GTX 780 Amp! с ощутимо повышенными частотами: Частота ядра 3D-карты Zotac GeForce GTX 780 Amp! составит 1059 МГц

    14:40

    Смартфон LG Vu III получит экран разрешением 1280 х 960 точек и SoC Snapdragon 800: Смартфон LG Vu III будет оснащаться 13-мегапиксельной камерой

    14:0810

    Logitech оснащает беспроводную клавиатуру TK820 встроенным тачпэдом: Цена Logitech Wireless All-in-One Keyboard TK820 — $100

    13:5620

    Компания BlackBerry решает, как жить дальше, не исключая возможность продажи: В BlackBerry создан специальный комитет, который рассмотрит возможные варианты дальнейшего существования компании

    13:1127

    Манипулятор Genius Cam Mouse оснащён встроенной камерой разрешением 2 Мп: Мышь Genius Cam Mouse уже можно приобрести в США по цене 30 долларов

    12:4015

    Поставки потребительских точек доступа Wi-Fi за квартал выросли на 16,8% и достигли 43,3 млн. штук: По мнению аналитиков ABI Research, оборудование 802.11n пока доминирует, но 802.11ac уже начинает осваивать рынок

    12:26

    McAfee AVERT Stinger v.12.0.0.482 - утилита для удаления вирусов из Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    12:05

    Неофициальный Service Pack 3.25 для Windows 98 SE: Неофициальный Service Pack 3.25 для Windows 98 SE

    11:3010

    Появились ключевые спецификации двух версий планшетофона Samsung Galaxy Note 3: Важным отличием версии Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 будет поддержка LTE

    11:1529

    Springpad 4.0.8 — онлайн-блокнот для Android: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    11:09

    Альфа-Банк: увеличены лимиты по переводам в мобильном приложении «О!рр»: Ежемесячный лимит по внутрироссийским переводам с карты на карту теперь составляет 500 000 рублей

    10:55

    Database.NET v.9.0 - бесплатный клиент для работы с популярным базами данных: Бесплатный клиент для работы с популярным базами данных

    10:55

    BootIt Bare Metal v.1.20 - бут-диспетчер: Бут-диспетчер

    10:20

    High Quality Photo Resizer v.6.0 - бесплатная утилита для пакетного изменения размеров графических изображений: Бесплатная утилита для пакетного изменения размеров графических изображений

    09:45

    Image for Windows v.2.83 - утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК: Утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК

    09:101

    Toshiba обещает приступить к серийному выпуску 3D NAND в первой половине 2014 года: Toshiba использует в объемной флэш-памяти фирменную технологию BiCS

    09:0027

    WinHTTrack v.3.47-22 - бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов: Бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов

    08:351

    Подводный бокс Nauticam NA-V2 предназначен для беззеркальной камеры Nikon 1 V2: Цена подводного бокса Nauticam NA-V2 — $1450

    08:005

    «Ростелеком» представляет новую облачную услугу – «Виртуальный офис Microsoft»: «Ростелеком» представляет новую облачную услугу – «Виртуальный офис Microsoft»

    08:005

    Microchip предлагает разработчикам систем освещения платформу с коммуникационными функциями: Основой платформы Lighting Communications Development Platform стал микроконтроллер Microchip PIC

    07:002

    Автономный объектив Sony DSC-QX100 получит датчик формата 1,0 дюйма: Автономные объективы Sony DSC-QX10 и DSC-QX100 получат адаптеры Wi-Fi и NFC для сообщения с мобильным устройством

    00:2723

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