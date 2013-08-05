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    5 августа 2013

    Монитор NEC AS193i оснащается 19-дюймовым экраном IPS с соотношением сторон 5:4: Монитор NEC AS193i оценён в 180 долларов

    22:4947

    Ассортимент SilverStone пополнили весьма практичные кабели питания SATA CP06-E2 и CP06-E4: Кабели CP06-E2 и CP06-E4 служат для удобного подключения питания накопителей

    22:2918

    Процессорный охладитель Thermalright AXP-200 оснащается вентилятором типоразмера 140 мм при высоте конструкции 73 мм: Кулер Thermalright AXP-200 оснащается шестью тепловыми трубками

    19:2412

    XO Tablet — планшетный компьютер, созданный специально для детей: Планшет XO Tablet можно приобрести по цене 150 долларов

    18:5311

    Большой смартфон BlackBerry может получить имя Z30, а слайдер с клавиатурой QWERTY — Z15: BlackBerry готовит смартфон Z15 в форм-факторе слайдера с клавиатурой QWERTY

    18:076

    Системная плата Gigabyte H81M-HD3 может использоваться в качестве основы компьютера HTPC: Типоразмер Gigabyte H81M-HD3 – microATX

    17:488

    Тесты смартфона Sony Xperia Z Ultra дают представление о производительности платформы Qualcomm Snapdragon 800: Результат смартфона Sony Xperia Z Ultra в тесте AnTuTu равен 28708

    15:5539

    Планшет Acer Iconia W3 можно купить за $300: Планшет Acer Iconia W3 уценили на $80

    14:397

    Ноутбук Eurocom M3 оснащается матовым экраном диагональю 13,3 дюйма разрешением Full HD: Портативный ПК Eurocom M3 с процессором Intel Core i7-4700MQ и видеокартой GeForce GTX 765M за $1100

    14:057

    Конструкторы хаба USB 3.0 SilverStone EP01 придумали простой способ закреплять его на корпусе ПК: Встроенный магнит способен удержать концентратор USB 3.0 SilverStone EP01 на стальной стенке корпуса

    13:3815

    FastStone Photo Resizer v.3.2 - бесплатная утилита для конвертации картинок из одного формата в другой: Бесплатная утилита для конвертации картинок из одного формата в другой

    12:40

    У GooPhone и LG готовы смартфоны на чипсетах MediaTek с поддержкой трех карточек SIM: Поддержку трех карточек SIM оценят те, кто пользуется услугами сразу трех операторов, и активные путешественники

    12:356

    ExtractNow v.4.8 - небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы: Небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы

    12:05

    Ассортимент Inno3D пополнили разогнанные 3D-карты iChill Black GTX 780 Accelero Hybrid и iChill GTX 780 HerculeZ X3 Ultra: Данных о цене 3D-карт Inno3D iChill Black GTX 780 Accelero Hybrid и iChill GTX 780 HerculeZ X3 Ultra пока нет

    12:023

    В Южной Корее обеспокоены решением президента США наложить вето на запрет импорта продукции Apple, в которой нарушены патенты Samsung: В ближайшее время ITC предстоит решить — запрещать или нет импорт в США продукции Samsung по жалобе Apple

    11:3417

    Any Video Converter v.5.08 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    11:30

    Цены на планшеты Microsoft Surface Pro снижены на $100 до конца августа: Microsoft готовит к выпуску новую модель планшета Surface Pro?

    11:2012

    PS3 Media Server v.1.9.0 - DLNA-совместимый UPnP Media Server: DLNA-совместимый UPnP Media Server

    10:55

    QTranslate v.5.1.0 - быстрый и простой в использовании переводчик текстов: Быстрый и гибкий переводчик текстов

    10:20

    Stellarium v.0.12.2 - бесплатный планетарий для вашего компьютера: Бесплатный планетарий для вашего компьютера, который отображает реалистичное небо в 3D

    09:45

    Новый троянец устанавливает рекламное ПО от известного российского коммуникационного портала: Доктор Веб» сообщает пользователям о широком распространении троянца, предназначенного для накрутки показателей в партнерской программе Loadmoney и установки на инфицированный компьютер нежелательных приложений

    09:106

    Adobe анонсирует план подписки на одно приложение в рамках Creative Cloud для рабочих групп: Новое предложение делает приобретение и развертывание средств Creative Cloud еще проще

    08:35

    UserGate Web Filter 3.1 – поддержка списков Роскомнадзора и подробная веб-статистика: Entensys представила версию 3.1 продукта UserGate Web Filter

    08:00

    Платформа Bay Trail-T оптимизирована для планшетов стоимостью до 150 долларов с ОС Windows 8: Названа дата начала поставок однокристальных систем Intel Atom следующего поколения, известных как Bay Trail-T

    08:0034

    В Сети появились видеоролики с участием смартфона Apple iPhone 5C и планшета Apple iPad 5: Выход смартфона Apple iPhone 5C и планшета Apple iPad 5 ожидается осенью

    07:307

    Президент США разрешил продавать мобильные устройства Apple, в которых нарушены патенты Samsung: Apple нарушает патенты Samsung, но интересы американской экономки выше мнения судьи ITC

    07:0052

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