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    26 января 2012

    Продажи телефонов Nokia на платформе Series 40 преодолели рубеж в 1,5 миллиарда: юбилейный телефон приобрела бразильянка

    23:1217

    Мультимедийные серверы ZyXEL NSA300 предназначены для домашних сетей: Серию ZyXEL NSA300 открыли модели NSA310, NSA320 и NSA325

    22:171

    Контроллер вентиляторов Reeven RFC-01 имеет шесть каналов: Стоит Reeven RFC-01 примерно $57

    21:506

    Камера Pentax Optio VS20 имеет две кнопки спуска затвора: Pentax Optio VS20 стоит $250

    21:165

    Камеры D700 и D300s покидают ассортимент Nikon: Nikon официально подтверждает прекращение выпуска камер D700 и D300s

    20:1312

    Обновление прошивки накопителей OCZ Octane значительно увеличивает скорость записи: Перед употреблением внимательно прочитайте инструкцию!

    18:346

    Прием заказов на 3D-карты Radeon HD 7950 разных производителей начат в европейских магазинах: Цены лежат в диапазоне от 419 до 519 евро

    18:294

    WD покажет двухдисковые внешние накопители My Book Thunderbolt Duo на выставке Macworld/iWorld: Накопители WD My Book Thunderbolt Duo оснащены интерфейсом Thunderbolt

    18:097

    Nokia отчиталась за последний квартал — продано более миллиона смартфонов Lumia: Продажи устройств на платформе Symbian оказались ниже запланированных

    17:4023

    Power Pad 16 может одновременно заряжать до 16 устройств Apple, рассчитанных на зарядку от порта USB: Универсальный вариант Power Pad 16 находится в разработке

    15:5327

    Память AMD появилась на европейском рынке: Модули и наборы из них сгруппированы в категории Entertainment, Performance и Radeon Edition

    15:5024

    Основой системной платы Giada MI-D2700G типоразмера Mini-ITX служит платформа Intel Cedar Trail : О цене и сроке начала продаж Giada MI-D2700G данных пока нет

    15:336

    Клавиатура Scythe KageMusha3 оснащена двухцветной подсветкой клавиш: Пользователь может выбирать цвет, регулировать яркость и отключить подсветку

    14:537

    Dospara оснастила ноутбук Prime Note Galleria QF580 видеокартой NVIDIA GeForce GTX 580M: Цена ноутбука, укомплектованного процессором Intel Core i7-2860QM, — $2900

    14:329

    PNY Clip Attaché: ещё одна флэшка-скрепка: Крохотный накопитель способен вместить до 32 ГБ информации

    14:202

    В корпусе для ПК Xilence Black Hornet предусмотрена горячая замена накопителей: Корпус для ПК Xilence Black Hornet рассчитан на системные платы типоразмера ATX

    14:008

    VMware Workstation v.8.0.2 - мощная система для работы с виртуальными машинам: Мощная система для работы с виртуальными машинами

    13:501

    Стали известны характеристики Android-смартфона Sony Tapioca: Смартфон получит одноядерный процессор частотой 800 МГц

    13:205

    TweakNow WinSecret 2011 v.3.5.2 - программа для настройки скрытых параметров Windows: Программа для настройки скрытых параметров Windows

    13:15

    Drm-Removal v.4.3.3 - программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы: Программа для конвертации защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы

    12:40

    CCleaner v.3.15 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    12:05

    Анонсирован объектив Tokina AT-X 11-16 f/2.8 PRO DX II: Широкоугольный объектив Tokina AT-X 11-16 f/2.8 PRO DX обзавелся приводом автоматической фокусировки

    12:009

    VMware Player v.4.0.2 - программа для работы с образами VMWare: Бесплатная программа для работы с образами VMWare

    11:30

    AIDA64 Extreme Edition v.2.20 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    10:55

    Fresh Diagnose v.8.61 - утилита для тестирования быстродействия ПК: Утилиты для тестирования быстродействия ПК

    10:20

    DiskBench v.2.6.2.0 - небольшая утилита, служащая для тестирования быстродействия жестких дисков: Небольшая утилита, служащая для тестирования быстродействия жестких дисков

    09:45

    Dr.Web LiveDemo: расширены возможности сервиса и повышено удобство тестирования: Новая версия онлайн-сервиса Dr.Web LiveDemo

    09:10

    Qualcomm покупает разработчика дисплеев PerfectLight, в которых используется технология MEMS: По некоторым данным, поглощение Pixtronix обойдется Qualcomm в 175-200 млн. долларов

    09:005

    Глобальный отчет Cisco об ИТ-угрозах за 4-й квартал 2011 года: Cisco опубликовала глобальный отчет об ИТ-угрозах за 4-й квартал 2011 года

    08:35

    Фото дня: защищенный Android-смартфон Casio G-Shock: Сопротивляемость устройства внешним воздействиям вызывает уважение

    08:3529

    Entensys: отчет о современных интернет-угрозах - мошенники устремили свой взгляд в Facebook: Отчет о современных интернет-угрозах за четвертый квартал 2011 года

    08:00

    Портативная система слежения за движениями глаз Tobii X1 Light Eye Tracker подходит для работы «в поле»: Tobii X1 Light Eye Tracker походит для анализа распределения внимания пользователя

    08:009

    PocketBook официально представила 7-дюймовый бюджетный планшет A7: Аппарат оснащен CPU частотой 1 ГГц

    01:545

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