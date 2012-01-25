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    25 января 2012

    KINGMAX оснащает «нано-радиаторами» модули памяти для платформы Sandy Bridge-E: Подозревают ли в Сколково о таком прорыве?

    23:5018

    Коммутаторы Gigabit Ethernet ZyXEL Aerobeam AVS105 и AVS108 оптимизированы для домашних сетей: Коммутаторы Gigabit Ethernet ZyXEL Aerobeam AVS105 и AVS108 отдают приоритет развлекательному трафику

    22:057

    DistribuTECH 2012: RFaxis RFX2411 показывает однокристальное решение ZigBee RFeIC: В состав RFeIC входит усилитель мощности, малошумящий входной усилитель и коммутатор разнесенных антенн

    22:00

    Thinfilm пытается построить экосистему печатной электроники: Память, дисплеи и батареи, изготовленные методом печати, приблизят время «Интернета вещей»

    20:215

    Хранилище с сетевым подключением I-O Data HDL-Z2WSLP имеет два отcека для накопителей типоразмера 3,5 дюйма: Хранилище с сетевым подключением I-O Data HDL-Z2WSLP поставляется с ОС Windows Server 2008 R2

    19:0110

    Dell планирует обновление ноутбуков Alienware M17x, M14x и M18x: В перечень оснащения модели M17x войдут GPU AMD Radeon 7970M, NVIDIA GeForce GTX 660M и GeForce GTX 675M

    18:4011

    Orchard наградила Android-планшет Toughlet усиленным корпусом и экраном Pixel Qi: В конфигурацию устройства входит двухъядерный процессор частотой 1,2 ГГц и 2 ГБ ОЗУ

    18:09

    Черно-белый вариант корпуса CM 690 II Advanced будет стоить 100 евро: Cooler Master анонсирует модель Cooler Master CM 690 II Advanced Black & White Edition

    17:149

    Представлены новинки Roland в категории клавишных музыкальных инструментов: BK-5, RP-301, F-120, LX-15, HP-503, HP-505, HP-507 и FR-1x: Компания Roland представила восемь новинок в категории клавишных музыкальных инструментов

    16:039

    Supermicro впервые в отрасли оснащает серверы модульной системой бесперебойного питания, построенной по схеме N+N+N: На технологию построения системы питания с функцией горячей замены подана заявка на патент

    15:403

    Roland пополняет линейку электронных барабанных установок V-Drums моделями HD-3, TD-30K и TD-30KV: Одновременно производитель представил новую программу для занятий на барабанах DT-1

    15:048

    WinSnap v.4.0.1 - программа для создания снимков окон приложений и Windows: Программа для создания снимков окон приложений и Windows

    15:00

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.9.2.0 - бесплатная программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    14:252

    Light Image Resizer v.4.1.1.4 - бесплатная утилита для обработки графических файлов: Бесплатная утилита для обработки графических файлов

    13:50

    Специалисты Elpida Memory создали прототип резистивной памяти с произвольным доступом: Elpida планирует начать серийный выпуск чипов ReRAM в 2013 году

    13:208

    Total Uninstall v.5.10.2 - программа для полной деинсталляции установленных приложений: Программа для полной деинсталляции установленных приложений

    13:15

    Comodo Dragon v.17.1 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    12:40

    Жидкокристаллическая панель Kyocera TCG084SVLQ*PNN-AN*10 имеет углы обзора 170° и встроенные драйверы светодиодов: Размер панели Kyocera TCG084SVLQ*PNN-AN*10 равен 8,4 дюйма, разрешение — 800 х 600 пикселей

    12:344

    Speccy v.1.15 - утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    12:05

    На выставке NAMM 2012 представлен хроматический тюнер на прищепке BOSS TU-10: Продажи устройства BOSS TU-10 стартуют в апреле

    11:4118

    GPU Caps Viewer v.1.14.6 - бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    11:30

    В платах CommAgility AMC-2C6678 и AMC-2C6670 используются «разогнанные» цифровые сигнальные процессоры TI TMS320C6678 и TMS320C6670: Платы CommAgility AMC-2C6678 и AMC-2C6670 предназначены для высокоскоростной обработки сигналов

    11:251

    Hmonitor v.4.5.3.2 - утилита для мониторинга параметров работы аппаратной части ПК: Утилита для мониторинга параметров работы аппаратной части ПК

    10:55

    Kaspersky Security 8.0 для Microsoft Exchange Servers обеспечит защиту электронной почты из «облака»: Обновленный Kaspersky Security 8.0 для Microsoft Exchange Servers обеспечит защиту электронной почты из «облака»

    10:20

    10-дюймовый планшет GammaTech RT10C имеет усиленное исполнение : Основой планшета GammaTech RT10C стала платформа Intel

    10:0017

    «Доктор Веб» предупреждает о новой схеме распространения вредоносных ссылок: Новая схема распространения вредоносных ссылок

    09:452

    Falcongaze SecureTower: реализован контроль утечек для почтовых серверов: В новой версии системы SecureTower был реализован контроль утечек для почтовых серверов

    09:10

    Продажи гитарного процессора эффектов BOSS GT-100 начнутся в феврале: В гитарном процессоре эффектов BOSS GT-100 используется новый цифровой процессор сигналов

    09:004

    Новый пакет утилит WinZip System Utilities Suite поможет увеличить производительность компьютера: WinZip Computing расширяет свою линейку продуктов, представляя на российском рынке новый пакет утилит для оптимизации и ускорения работы ПК

    08:351

    Roland и Fender представили электрогитару GC-1 Stratocaster со встроенным датчиком GK: Гитара Fender GC-1 (powered by Roland) в двух вариантах цветового оформления появится на рынке в марте

    08:305

    vTEME! v.1.0 – доступ к развлекательному порталу владельцев Apple iPhone: Теперь владельцы iPhone смогут общаться с друзьями в бесплатном чате, создавать свои СМС-рассылки, разыгрывать друзей с помощью СМС Янус и зарабатывать деньги, приглашая в систему своих друзей

    08:001

    AMD подвела итоги четвертого квартала и 2011 года в целом: За 2011 год AMD получила доход в размере 6,57 млрд. долларов

    08:0012

    В прошлом квартале Apple продала 37 млн iPhone, 15 млн iPad и заработала 13 млрд долларов: Apple продала в прошлом квартале 5,2 млн Mac, 37,04 млн iPhone и 15,43 млн iPad

    02:1266

    Подставка Cooler Master NotePal D-Lite подходит для ноутбуков с экраном размером до 15,6 дюйма: Цена NotePal D-Lite — $10

    01:25

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