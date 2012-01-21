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    21 января 2012

    Стала известна стоимость серверных процессоров Intel Xeon E5-2400 : Цена младшего представителя серии - $192, старшего - $1440

    23:3918

    GIGABYTE оснащает ноутбуки серии P2532 приводами Blu-ray и видеопамятью объемом 2 ГБ: Новинки годятся не только для просмотра видео но и для игр

    22:4512

    Arctic подает в суд на AMD из-за марки Fusion: Что общего у блоков питания и гибридных процессоров?

    21:1839

    Глава Eye-Fi обвинил SD Association в нарушении авторских прав в стандарте Wireless LAN SD: Стандарт Wireless LAN SD был принят с нарушением процедуры?

    20:3327

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX 660 будет иметь 256-битную шину памяти и выйдет в текущем квартале: Выход NVIDIA GeForce GTX 660 ожидается в в конце февраля

    18:0770

    Игровая гарнитура Plantronics GameCom 780 пришла на смену модели GameCom 777: К компьютеру GameCom 780 подключается кабелем USB 2.0 длиной 2 м

    17:471

    Фото дня: смартфон Sony Ericsson ST25i Kumquat: Опубликован первый снимок смартфона Sony Ericsson ST25i Kumquat

    17:056

    Notion Ink собирается использовать в планшетах Adam II процессоры TI OMAP44xx : Особенностью Adam II станет «первая в мире модульная программная архитектура»

    16:22

    Специалисты Tazmo разработали неорганическую светодиодную панель со световой отдачей 30 лм/Вт: Толщина панели, взявшейся побороться с OLED, равна 0,3 мм

    15:519

    У Kodak есть 650 млн. долларов и срок до 2013 года, чтобы начать новую жизнь: До 30 июня Kodak обязана подать заявку на продажу патентов

    15:048

    Hanns.G анонсировала серию доступных мониторов HL9 со светодиодной подсветкой: Стоимость представителей серии варьируется от 75 до 135 евро

    13:596

    Смартфон LG X3: тонкий корпус, NVIDIA Tegra 3 и Android 4.0: Изделие получит поддержку NFC и, возможно, LTE

    08:3923

    Точка доступа и флэш-накопитель поместились... в запонках: Запонки с функцией флэш-накопителя и точки доступа стоят $250

    08:0013

    Intel выпустила Core i3-2370M и еще семь моделей мобильных процессоров: Ассортимент Intel пополнился восемью моделями мобильных процессоров, включая Core i5-2450M

    01:57

    Немецкий суд отклонил одну из претензий Samsung к Apple: Патент, о котором идет речь, касается стандарта 3G / UMTS

    01:3014

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