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    15 января 2012

    Производители смартфонов хотят сбавить обороты: Количество моделей, представляемых в течение года, будет сокращено

    23:1021

    Microsoft и LG подписали лицензионное соглашение, охватывающее устройства с Android и Chrome OS: Microsoft «покрыла» своими лицензиями 70% смартфонов с ОС Android на рынке США

    21:2518

    Фото дня: APU AMD Trinity в трех вариантах внешнего исполнения: APU AMD Trinity будут выпускаться в корпусах FP2 BGA, FS1r2 uPGA и FM2

    20:159

    FBReaderJ 1.3.1 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    19:05

    Прогноз DisplaySearch подтверждает — разрешение экрана iPad 3 будет равно 2048 х 1536 пикселей: В 2011 году было отгружено 48 млн. панелей размером 9,7 дюйма

    19:0041

    В ассортимент CTL вошли трансформируемый планшет 2go Classmate PC NL3 и нетбук 2go Classmate PC E12: Оба изделия имеют дисплеи размером 10,1 дюйма по диагонали

    18:19

    На плате EVGA SR-X есть два гнезда LGA 2011: О цене и сроке появления EVGA SR-X на рынке пока данных нет

    17:153

    Мобильные 28-нанометровые GPU AMD выйдут в следующем квартале: Основой новых мобильных GPU AMD верхнего сегмента станет архитектура GCN

    16:0812

    Shuttle попробует свои силы на рынке планшетов для учащихся : Shuttle также показала недорогой ультрабук с 14-дюймовым экраном

    14:223

    CES 2012: Sennheiser анонсировала наушники Amperior : В продажу наушники Sennheiser Amperior должны поступить в марте по цене $350

    13:58

    Первые подробности о технологии AMD Lightning Bolt: AMD Lightning Bolt может стать недорогой альтернативой Thunderbolt

    12:5033

    ITC: в смартфонах Motorola Droid нарушения патентов Apple нет: Решение ITC является предварительным

    12:1113

    CES 2012: Skytex оснащает Windows-планшет SkyTab X Series процессором Intel Atom N2600: Диагональ экрана планшета - 10,1 дюйма

    08:324

    Планшет Apple iPad 3 появится в продаже в марте: Планшет Apple iPad 3 получит более производительный CPU, экран большого разрешения и поддержку LTE

    01:4549

    CES 2012: Lenovo представила нетбуки IdeaPad S200 и IdeaPad S206 : Первый построен на платформе Intel Cedar Trail, второй - на платформе AMD Brazos

    01:229

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