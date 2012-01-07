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    7 января 2012

    Fujifilm представила защищенную компактную цифровую фотокамеру FinePix XP50: Изделие оснащается датчиком изображения CMOS разрешением 14 Мп

    22:3812

    На CES 2012 будет представлен детский планшет XO 3.0: Скоро начнутся поставки детских ноутбуков XO 1.75 в Уругвай и Никарагуа

    16:315

    Специалисты Marvell создали первый в мире контроллер SSD со встроенным интерфейсом PCIe : Контроллер Marvell 88NV9145 имеет интерфейс PCIe 2.0 x1

    16:1010

    23-дюймовый монитор AOC e2343Fi со встроенной стыковочной станцией для iPod и iPhone оценен в $280: Разрешение экрана монитора — 1920 х 1080 пикселей

    15:197

    В семейство Orca Systems ORC5300 вошли универсальные гибридные TV-тюнеры, изготавливаемые по технологии CMOS : В TV-тюнерах Orca Systems ORC5300 используется фирменная технология DSP-RF

    14:00

    Семейство мобильных процессоров Intel Cedar Trail пополнится двумя новыми моделями — Atom N2650 и N2850: Тактовая частота младшего CPU — 1,7 ГГц, старшего — 2,0 ГГц

    14:005

    1% мобильных пользователей потребляет половину мировой пропускной способности сотовых сетей: Рост трафика ставит перед операторами сотовых сетей вопросы расширения

    13:4212

    Nokia покупает норвежскую компанию Smarterphone AS, чтобы улучшить свои недорогие смартфоны: В Smarterphone работает 15 человек

    09:005

    В фотокамере Fujifilm FinePix Z1000EXR используется адаптер Wi-Fi, сенсорный экран и датчик изображения разрешением 16 Мп: Новинка позволяет записывать видео Full HD

    08:386

    Apple за квартал скупила 23% мирового объема выпуска флэш-памяти NAND: «Перепродажа» флэш-памяти в составе электронных устройств является одной из важнейших статей дохода Apple

    08:0027

    Твердотельные накопители KINGMAX SMP32 Client и SMU32 Client Pro в режиме чтения развивают скорость 550 МБ/с: В режиме записи накопители KINGMAX SMP32 Client и SMU32 Client Pro демонстрируют скорость до 520 МБ/с

    02:32

    LG оснащает смартфон Optimus 2 процессором частотой 800 МГц: Диагональ экрана смартфона - 3,2 дюйма, разрешение камеры - 3,2 Мп

    00:264

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