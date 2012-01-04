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    4 января 2012

    SSD OCZ Deneva 2 mSATA сдали экзамен на совместимость с платформой Intel для ультрабуков образца 2012 года: К достоинствам mSATA SSD OCZ Deneva 2 относится малая толщина

    23:464

    RaidSonic начинает продажи двухдискового дока Icy Box IB-120CL-U3: Двухдисковый док Icy Box IB-120CL-U3 оснащен интерфейсом USB 3.0

    20:331

    Intel предваряет выход Ivy Bridge уведомлением о прекращении выпуска более чем 25 настольных процессоров: В текущем квартале будет прекращен выпуск Intel Core i7-875K/860S, Core i5-760/750S/655K и Celeron 450/430

    20:2013

    Шведские ученые создали микроволновый смеситель на полевом транзисторе из графена: Прорыв открывает новые горизонты в развитии электроники

    19:191

    Phone Wallet 3.7 для Symbian защищает личные данные : В Phone Wallet можно сохранять номера и пин-коды пластиковых карт, пароли, различные личные даты

    18:22

    Монитор NEC MultiSync EA243WM диагональю 24 дюйма оснащён светодиодной подсветкой: В основе модели используется панель типа TN с соотношением сторон 16:10

    17:3513

    В Windows Phone Marketplace обнаружена подделка на Spotify: Фейковое приложение предлагается по цене 99 центов, хотя оригинальное бесплатно.

    16:18

    За неделю было загружено больше миллиарда мобильных приложений: Предыдущий рекорд был установлен на отметке 857 млн.

    16:15

    Системная плата VIA VB7009 типоразмера Mini-ITX предназначена для встраиваемых систем: На плату устанавливается x86-совместимый процессор VIA

    16:153

    Дисплей HP LE2002xm предназначен для офисных сотрудников: Недорогая новинка оснащена цифровым входом

    16:101

    Смартфон Samsung Galaxy M оснащен дисплеем Super AMOLED: Толщина устройства, работающего под управлением ОС Google Android (Gingerbread), не превышает 10 мм

    14:0026

    В семейство внешних накопителей G-Technology G-DRIVE вошли модели на жестких дисках Hitachi GST Travelstar 5K1000 объемом 1 ТБ и Deskstar 7K4000 объемом 4 ТБ: Поставки самих жестких дисков Travelstar 5K1000 и Deskstar 7K4000 компания Hitachi GST тоже обещает начать в текущем квартале

    13:082

    Компания HP представила свой первый моноблочный ПК с 27-дюймовым экраном — HP Omni27: В США продажи HP Omni27 начинаются 8 января по цене от $2000

    12:1822

    Нетбук MSI Wind U180, оснащенный процессором Atom N2800, доступен для заказа в Германии: Цена устройства - 350 евро

    10:3912

    HP переводит нетбуки Mini 110 и 210 на платформу Cedar Trail: Изделия оснащаются процессорами Intel Atom N2600 и N2800 соответственно

    09:37

    Толщина HTPC Tranquil MMC-12, укомплектованного процессором Intel Core i3, составляет 40 мм: По умолчанию устройство комплектуется процессором Intel Core i3-2100T

    08:4023

    Fotolr Photo Studio 1.2.1 для обработки изображений на Android: Приложение для устройств с Android, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    03:25

    Вышло обновление Навител Навигатор 5.0.4.0 для Android и Windows Mobile: В нем реализован ряд улучшений

    02:50

    Slick 0.71— мобильный мультипротокольный чат с поддержкой Facebook: Приложение поддерживает протоколы ICQ, Yahoo, чат Facebook, AIM, MSN, Google Talk, Jabber.

    02:47

    X-plore 2.20 — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    02:45

    Perfect Keyboard 1.3.4 — виртуальная клавиатура для Android: Perfect Keyboard поддерживает функцию Multitouch, может использовать пользовательский или встроенный словарь для быстрого набора.

    02:41

    File Expert 4.0.6 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    02:17

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