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    1 января 2012

    Нетбук Aspire One D270 на платформе Intel Cedar Trail доступен для предварительного заказа в Европе: Нетбук будет укомплектован процессором Intel Atom N2600

    22:248

    Новые процессоры Core i5 (Sandy Bridge) не будут иметь встроенной графики: Процессор Intel Core i5-2500K будет дешевле, чем Core i5-2500K?

    21:1029

    Планшет Sony Tablet S подешевел на $100: Модификация с 16 ГБ теперь стоит $400

    20:407

    SLR Magic анонсирует выпуск объектива HyperPrime CINE 50mm T0.95: Объектив SLR Magic HyperPrime CINE 50mm T0.95 рассчитан на камеры с байонетами M-mount, E-mount и Micro Four Thirds

    13:559

    Inno3D учетверяет объем памяти видеокарты NVIDIA GeForce GT 430: Видеокарта работает на штатных тактовых частотах

    13:5516

    Lenovo отказывается от слова «нетбук», называя модель Ideapad S110 «мини-ноутбуком»: Основой Ideapad S110 является платформа Intel Atom, а размер экрана равен 10,1 дюйма

    13:158

    Intel включит компоненты производства TI в платформу Medfield, а производства Broadcom — в Clover Trail-W: В референсных образцах планшетов Intel также используются чипы IMC IFX6260, Ericsson C5621gw, NXP PN65N и Sierra EM77x0

    12:25

    Sapphire готовит семь вариантов 3D-карты Radeon HD 7970, включая модели, разогнанные до 1335 МГц, и модель с 6 ГБ памяти: Список новинок Sapphire включает модели Atomic RX, Atomic WC, Toxic 3G, VaporX 3G, Dual-Fan 3G, FLEX 6G и Da Original

    12:0513

    EK Water Blocks скоро выпустит водоблок для 3D-карты AMD Radeon HD 7970: Данных о цене и сроке начала продаж нового продукта из Словении пока нет

    11:352

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