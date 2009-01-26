  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    26 января 2009

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.9.5:

    15:05

    Новые модели процессоров AMD Opteron SE и HE и цены на них:

    14:58

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.5.23.435:

    14:40

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.3:

    14:15

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.2 Build 4255:

    13:50

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.7 Build 1191:

    13:25

    Сложные и производительные ватерблоки Koolance VID-NX285 и VID-NX295 отведут тепло от карт на GTX 285 и GTX 295:

    13:18

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.40:

    13:00

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.44:

    12:35

    Apple разработала систему автоматической регулировки громкости динамиков :

    12:22

    Утилиты: RegToy v.0.7.4.0:

    12:10

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.3 Build 2437 Beta:

    11:45

    Две новинки типоразмера Micro-ATX на новом чипсете AMD: Biostar TA760G M2+ и A760G M2+:

    11:33

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.2 Final:

    11:20

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.7.6:

    10:55

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.0.4.0 Build 0124:

    10:30

    10" нетбук Acer Aspire One представлен официально, названа цена:

    10:17

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    10:05

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 января):

    09:15

    Руководство советом директоров Intel доверят доктору медицинских наук:

    09:05

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 января 2009 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 января 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 января 2009 года):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018