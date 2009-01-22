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    22 января 2009

    Медиаплееры: QuickTime v.7.6:

    18:40

    PC-A05N — корпус Lian Li, в котором «воздушные реки» повернуты вспять:

    18:25

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 027:

    18:15

    Утилиты: EarthView v.3.10.2:

    17:50

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.10:

    17:25

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.6.4:

    17:00

    Настройщики: Super Utilities v.9.40:

    16:35

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.72 Beta 4:

    16:10

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.1 (от 21 января):

    15:45

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.70:

    15:20

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.7 Final:

    14:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.4.43:

    14:30

    Чистильщики: CleanCenter v.1.99.1.1:

    14:05

    Утилиты: doPDF v.6.1.285:

    13:40

    Запись: BurnAware v.2.2.3:

    13:15

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 78:

    12:50

    MSI 790GX-GD70 & 790GX-G65 — платы для оверклокеров под процессоры AM3 :

    12:40

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    12:25

    Вышел чипсет AMD 760G и первые системные платы на его основе:

    12:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 января):

    12:00

    Intel частично останавливает производство, закрывает предприятия и готовит массовые увольнения:

    11:49

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