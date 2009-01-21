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    21 января 2009

    Apple обновила QuickTime :

    23:58

    «Белый» MacBook теперь тоже построен на чипсете NVIDIA GeForce 9400M :

    22:37

    Silicon Power представила трехканальную память для Core i7:

    21:57

    Трекбол Kensington SlimBlade обещает удобство навигации и управления ПК без усталости кистей рук:

    21:14

    Очередной продавец «клонов Mac» вынужденно уходит с рынка :

    20:04

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.0 Build 1214:

    20:00

    Графика: HyperSnap-DX v.6.40.03:

    19:45

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 127535:

    19:30

    Утилиты: PECompact v.2.94.2:

    19:15

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.7.1.258:

    18:55

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.14.20.1.1008:

    18:40

    Мультимедиа: Reaper v.2.55:

    18:25

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.18:

    18:10

    Файловые обменники: BitComet v.1.0.9:

    17:50

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.3:

    17:35

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.4.0.2:

    17:20

    Диагностика: EF System Monitor v.5.20:

    17:05

    Безопасность: Ad-Aware - Anniversary Edition v.8.0.0:

    16:45

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.181.22 для видеокарт NVIDIA:

    16:30

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    16:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 января):

    16:00

    DFI попробует свои силы в производстве процессорных кулеров:

    13:40

    NVIDIA оснащает профессиональную 3D-карту Quadro NVS 420 двумя GPU:

    12:39

    CMFSSD-128GBG1D — дебютный SSD компании Corsair :

    12:16

    Transcend SSD18M и StoreJet 25F — стильные и компактные накопители на SSD и HDD типоразмеров 1,8" и 2,5" :

    11:23

    Gigabyte представила технологию Ultra Durable 3 Classic для системных плат на чипсетах AMD:

    11:05

    AMD снижает цены на Phenom II X4:

    09:58

    TechRestore предлагает матовый дисплей для MacBook Pro 15’’ :

    08:34

    GT300 станет этапным в развитии архитектуры GPU NVIDIA :

    01:50

    Часть активов и технологий AMD покупает Qualcomm:

    00:11

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