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    19 января 2009

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP3 Update Pack v.1.0.3:

    20:35

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP2 Update Pack v.2.2.5:

    20:20

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.3 Build 2433 Beta:

    20:05

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.118:

    19:45

    Резервное копирование: MozBackup v.1.4.9 Alpha 2:

    19:30

    Интернет и сети: LanHelper v.1.83:

    19:15

    Thermaltake MeOrb — низкопрофильный кулер для систем HTPC :

    19:13

    Медиаплееры: MPlayer (2009-01-18):

    18:55

    Утилиты: FastCopy v.1.92:

    18:40

    Мини-ПК Stealth LPC-650: маленький и недешевый:

    18:27

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.15.0.161:

    18:25

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.42:

    18:10

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.9.2:

    17:50

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.0 Build 0116:

    17:35

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.9 Beta:

    17:20

    Apacer представляет трехканальные наборы памяти для Core i7:

    17:12

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    17:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 января):

    16:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 12 по 18 января 2009 года):

    16:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 января 2009 года):

    16:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 января 2009 года):

    16:00

    Apple выпустит MacBook Air 15’’? :

    15:04

    Первые фото и спецификации 10" нетбука Acer Aspire One 103:

    14:46

    AMD планирует выпустить процессор Phenom II, работающий на частоте 3,1 ГГц:

    14:30

    Снижение цен и новые CPU Intel — в обновленном прайс-листе компании:

    14:15

    У Intel готов ответ на AMD Yukon:

    09:25

    3D-карта с пассивным охлаждением Sapphire Radeon Ultimate HD 4670 нацелена на сегмент «до $100»:

    08:45

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