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    17 января 2009

    Sony Cyber-shot DSC-W220: функции старших моделей появились в камере начального уровня:

    21:43

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.4.5.3:

    17:45

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.4.5.3:

    17:20

    Ноутбуки Dell XPS M1330 и M1730 получают вчетверо больший объем SSD-накопителя:

    17:17

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.6.6:

    16:55

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.80:

    16:30

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.2:

    16:05

    Резервное копирование: Handy Backup v.6.2.2:

    15:40

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.01.16:

    15:15

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 69:

    14:50

    Объектив Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM — стабилизированный универсал с ультразвуковой фокусировкой:

    14:44

    Чистильщики: CleanCenter v.1.98.4.5:

    14:25

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.25.0.1010:

    14:00

    BFG GeForce GTX 285 MAXCORE: квартет 3D-карт с фабричным разгоном:

    13:52

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.1:

    13:35

    Ряды нетбуков пополнил Jetway ZERO MINI-101:

    13:21

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.21:

    13:10

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.5.9:

    12:45

    Sony первой оснастила цифровую камеру web-браузером:

    12:44

    Настройщики: Mz Vista Force v.2.4:

    12:20

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.8.0:

    11:55

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.233a1415:

    11:30

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.30:

    11:05

    Lenovo IdeaCentre K220, K230 — мощные «десктопы-универсалы» для всей семьи, H200 — первый настольный ПК компании на Intel Atom:

    10:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.5.3:

    10:40

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.6.3:

    10:15

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.70:

    09:50

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 75:

    09:25

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.5.0:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    AOpen Digital Engine DEX4500 — компактный и тихий компьютер в корпусе-кулере:

    08:33

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    08:30

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 января):

    08:00

    В AppStore появились сторонние веб-браузеры :

    02:25

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