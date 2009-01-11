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    11 января 2009

    Забавный «телевизор» QTV может показывать фотоснимки и видеозаписи:

    23:55

    CES 2009: Olympus показала фотокамеру с 26-кратным «зумом»:

    20:37

    Новые мониторы Samsung SyncMaster D190SU и D220SU рассчитаны на USB-подключение:

    20:15

    D-Link анонсировала свой «самый быстрый роутер 802.11n Wi-Fi»:

    20:04

    RMI представила процессор с интегрированным 3D-ускорителем :

    19:49

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 026:

    18:10

    Графика: Picasa v.3.1 Build 70.73 Beta:

    17:45

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.3.4.107:

    17:20

    Графика: XnView v.1.96 Beta:

    16:55

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.1.1:

    16:30

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 2008 Build 76:

    16:05

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.56:

    15:40

    Palm анонсировала «убийцу» iPhone — смартфон Pre с новой ОС webOS:

    15:39

    Интернет и сети: Network Mechanic v.3.1:

    15:15

    В универсальной стыковочной станции HP используется технология DisplayLink:

    14:56

    Офисное ПО: OxygenOffice Professional v.3.0.0.11:

    14:50

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.0 Build 5474:

    14:25

    CES 2009: Casio анонсировала сразу шесть компактных камер Exilim:

    14:22

    Интернет и сети: Bookmark Buddy v.3.6.5:

    14:00

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.1.1:

    13:35

    Кулер Cooler Master V10 оснащен элементом Пельтье и весит 1,2 кг:

    13:12

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.7.3:

    13:10

    Pretec CFast претендует на звание самого маленького SSD :

    12:56

    Утилиты: KeyTweak v.2.30:

    12:45

    ASUS AIRO — лэптоп с необычной складной клавиатурой и розовой подсветкой :

    12:35

    Запись: Blindwrite Suite v.6.2.0.3:

    12:20

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.4.0.0:

    11:55

    Архиваторы: 7-Zip v.4.64:

    11:30

    TS-639 Pro Turbo NAS — хранилище 6 ТБ в исполнении QNAP :

    11:09

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.79.342:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.19:

    10:40

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.2.32:

    10:15

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.98:

    09:50

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 74:

    09:25

    Утилиты: GPU-Z v.0.3.1:

    09:05

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.181.20 для видеокарт NVIDIA:

    08:45

    Новая версия драйверов для IEEE1394-контроллеров JMicro:

    08:30

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 января):

    08:00

    CES 2009: SuperSpeed USB 3.0 быстр, но только на бумаге? :

    06:17

    S3 Graphics и Fujitsu предлагают аппаратную защиту HD-контента в IP-сетях:

    02:58

    aquafrax GTX295 — кулер Aqua Computer жидкостного типа для GPU NVIDIA GTX295 :

    02:29

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