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    7 января 2009

    ASUS Eee PC T91 — нетбук-таблетка (Tablet PC):

    22:52

    SDXC Memory Card — SD-карты памяти, ёмкостью до 2 ТБ (!) :

    22:19

    Создана система для передачи видео в формате 1080p60 по Wi-Fi:

    18:35

    Основой очень тонкого ноутбука MSI X-Slim 320 послужила платформа NVIDIA Ion?:

    18:17

    Клавиатура ASUS Eee: завидуй, Лебедев!:

    14:45

    Acer оснащает серию дисплеев P4 интерфейсом USB для подключения к ПК:

    14:42

    Планы NVIDIA на текущий год в отношении мобильных GPU, выпускаемых по нормам 40 нм:

    14:30

    Verbatim анонсировала выпуск SSD в формате ExpressCard:

    13:57

    Первое впечатление от 3D-карты Gigabyte GeForce GTX 285, купленной до официальной премьеры:

    13:39

    MSI открыла «секрет» Gigabyte, связанный со слотами PCI Express x16:

    13:151

    3D-карты XFX серии Radeon HD 4000 — неофициально и официально:

    12:50

    Creative Zii — кремниевая «стволовая клетка»? :

    12:22

    Silicon Power представила 8-ГБ карту SDHC Class 6 для профессионалов:

    10:06

    Lian Li PC-888: корпус, не похожий ни на один другой:

    09:52

    Почти официальные спецификации игровых ПК компании BFG на Core i7:

    05:10

    Apple выпустила новый MacBook Pro 17’’ :

    05:01

    ASUS S121 — первый в мире нетбук с 512-ГБ накопителем SSD:

    04:20

    В iWork ’09 дебютирует онлайновый сервис iWork.com :

    03:41

    Apple объявила о выпуске iLife ’09 :

    02:00

    Toshiba дополнила линейку миниатюрных внешних HDD моделью объемом 500 ГБ:

    01:35

    2 ТБ данных на внешнем накопителе — LaCie Hard Disk MAX:

    00:49

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