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    5 января 2009

    iPhone DevTeam выпустила бета-версию утилиты для анлока iPhone 3G :

    23:49

    XPG Dual — RAID-корпус A-DATA для накопителей SSD :

    21:09

    Ассортимент Lexar Media пополнился трехканальной игровой памятью Crucial Ballistix DDR3 :

    19:45

    Правильно выбрав USB-кабель, можно расширить функциональность внешнего HDD:

    19:04

    Аналитики ABI Research не видят альтернативы жидкокристаллическим дисплеям в мобильных устройствах:

    18:46

    Первая утечка сведений о продукте Palm с ОС Nova:

    12:03

    iWork и iMovie появятся в виде веб-приложений? :

    11:31

    В третьем квартале AMD представит шесть настольных CPU «бизнес-класса» нового поколения:

    11:27

    Найден способ модифицировать NVIDIA GeForce 9600 GSO в GeForce 8800 GTS:

    11:03

    Новый процессор Freescale позволит сделать нетбуки дешевле $200:

    11:00

    Lenovo входит в 2009 год с серией ноутбуков IdeaPad Y:

    10:41

    ASUS скоро начнет продажи платы с процессорным гнездом AMD AM3 и четырьмя слотами PCIe х16:

    09:30

    «Идеальный шторм» в исполнении G.Skill — трехканальный набор DDR3-2000 с малыми задержками:

    08:30

    На Macworld будут представлены новые Mac mini и MacBook Pro 17’’? :

    03:34

    Transcend Triple Channel DDR3-1333 Memory Kits — память для систем на Intel Core i7 и чипсете Intel X58 Express:

    00:12

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