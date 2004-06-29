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    29 июня 2004

    Тайны цифровой фотографии от Rover:

    18:30

    DCR-PC350 — 3-мегапиксельная MiniDV камера Sony:

    18:14

    Фото дня: GeForce 6800 GT (NV45) в нашей лаборатории:

    15:56

    MAUSB-200 — USB xD Picture Card адаптер — не слишком ли поздно?:

    15:40

    230W5BS: новый 23-дюймовый монитор Philips:

    13:33

    NVIDIA Quadro FX 3400, Quadro FX 1300, Quadro FX 330 и Quadro NVS 280: карты PNY:

    13:13

    30, 23 и 20-дюймовые мониторы Apple:

    12:12

    Aspire 2020: новый ноутбук Acer на Dothan:

    11:59

    NVIDIA: профессиональные линейки Quadro FX и Quadro NVS:

    11:23

    E7525 и 3,6 ГГц Xeon, официально:

    10:28

    MSI NX6800: еще один адаптер на GF6800:

    10:07

    Мировой рынок памяти: микросхемы DDR SDRAM дорожают без поддержки спросом:

    09:52

    Nokia готовится выйти на рынок КПК?:

    09:32

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