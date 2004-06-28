  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    28 июня 2004

    SLI GeForce 6800 найдет поддержку в nForce 4?:

    17:14

    i925XE c 1066 МГц FSB — в 4 квартале:

    16:51

    E7525 Master-S2 — плата MSI на Intel E7525:

    15:01

    Pentium 4 Prescott: проблемы только начинаются…:

    14:36

    Pentium M (Dothan) — 1-долларовое снижение цен:

    14:22

    Неофициальные драйверы для мобильной графики NVIDIA (GeForce FX Go5200):

    13:55

    Voodoo2 в новом виде — SLI-концепт NVIDIA GeForce 6800:

    13:41

    Новые драйверы для веб-камер Creative:

    13:30

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    13:05

    270 Мбит/с по ТВ-кабелю: новая технология MoCA:

    13:03

    Обновление прошивок для приводов AOpen, Samsung и Teac:

    12:40

    Elpida: две технологии увеличения производительности DRAM:

    12:33

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    12:15

    Утилиты: Intel Application Accelerator RAID Edition v.4.1.0:

    11:50

    Рост рынка DRAM зависит от 4 компаний и темпов их перехода на новый техпроцесс:

    11:41

    GLACIER 6800: новый графический адаптер Galaxy на GF 6800:

    11:36

    Новая версия драйверов для мобильной графики чипсетов ATI:

    11:25

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.3.73:

    11:05

    Подбирать память по каталогизаторам производителей бесполезно?:

    10:57

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июня):

    10:45

    Fujitsu-Microsoft: готовность к поставкам новых серверов на новых ОС:

    10:32

    Все Firmware прошедшей недели (с 21 по 27 июня 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 21 по 27 июня 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 21 по 27 июня 2004 года):

    10:00

    Мировой рынок памяти: нетипичный рост цен:

    09:45

    MB860: Mini-ITX системная плата для Efficeon:

    09:07

    Intel отзывает часть плат под LGA775:

    04:02

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018