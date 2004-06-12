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    12 июня 2004

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R317 12.06.2004:

    13:05

    Настройщики: Advanced System Optimizer v.2.0:

    12:40

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Pre-Beta 1 Build 12:

    12:15

    FTP-серверы: Serv-U v.5.0.0.11:

    11:50

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.0.0.20:

    11:25

    Фото дня: видеокарта NVIDIA GeForce 6800 GT в нашей лаборатории:

    11:13

    Утилиты: System Cleaner v.4.94c Build 184:

    11:05

    Cisco CRS-1 — на российском рынке:

    10:56

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.0.332:

    10:45

    Закон Мура под угрозой. Будущее – за аналоговыми технологиями:

    10:39

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов Pioneer:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 июня):

    10:00

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