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    8 июня 2004

    Пути развития цифровой фотографии. Взгляд EPSON.:

    17:59

    Nanya: ближайшие перспективы и планы компании:

    16:17

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1455:

    16:00

    Утилиты: SnagIt v.7.1:

    15:35

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R315 06.06.2004:

    15:10

    Утилиты: Advanced Font Viewer v.2.3:

    14:45

    Новый тип запоминающих ячеек: в основе — MEMS:

    14:38

    Toshiba анонсирует первое решение с архитектурой X Architecture:

    14:23

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.4:

    14:20

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.0.0:

    13:55

    LX-1004SFP — новые решения линейки устройств удаленного присутствия In-Reach LX-1000S:

    13:43

    Безопасность: pcInternet Patrol v.3.0 Build 24:

    13:30

    Утилиты: RegCool v.2.491 Beta 2:

    13:05

    Freescale о DS-UWB: максимум в 1 Гбит/с будет достигнут в 2005 году:

    12:47

    Продолжаем охлаждать видеокарты: ZM80D-HP и ZM-RHS1:

    12:47

    Диагностика: Seagate SeaTools Disc Diagnostic v.2.01.05:

    12:40

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.6.0.2:

    12:15

    Утилиты: Win32Pad v.1.5.1:

    11:50

    PCI-E карты Fire GL V7100, V5100, V3200, V3100 от Elsa:

    11:32

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.0.1 05062004:

    11:25

    PowerEdge 7250 — второй сервер Dell на Itanium:

    11:10

    Запись: CDBurnerXP Pro v.2.2.8:

    11:05

    Чипсеты NVIDIA — в серверы Sun?!:

    10:59

    Новые драйверы для встроенного видео VIA/S3:

    10:45

    AirPort Express: USB принт-сервер, рипитер, WLAN мост от Apple:

    10:33

    Утилиты: Awdflash v.8.32:

    10:30

    Новые драйверы для CD-RW-приводов ASUS:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 июня):

    10:00

    Rambus и Elpida расширяют сотрудничество:

    09:57

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