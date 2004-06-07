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    7 июня 2004

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R314 02.06.2004:

    18:55

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.6.9:

    18:30

    AMD Sempron, Forton, Adepton, Cerus, Tegron — что станет реальностью?:

    18:22

    Менеджеры закачек: HiDownload v.5.3:

    18:05

    DRU-540A — Dual DVD-привод Sony, поддержка 12x DVD+R носителей:

    18:01

    Запись: DeepBurner v.1.1.1.126:

    17:40

    Настройщики: PC Accelerator 2004 v.2.4:

    17:15

    Настройщики: Asmw PC-Optimizer v.6.31:

    16:50

    Стоит ли Infineon продолжать сотрудничество с SMIC:

    16:48

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Manager v.1.12:

    16:25

    Диагностика: PC Wizard 2004 v.1.63 Release 2:

    16:00

    Настройщики: Fresh UI v.7.12:

    15:35

    Motorola представляет ZigBee-платформу:

    15:12

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.6.0.6.42:

    15:10

    Фото дня: три БП ASUSTek в нашей лаборатории:

    15:09

    Утилиты: UltraISO v.7.2.0.795:

    14:45

    Диагностика: Motherboard Monitor v.5.3.6.6 Beta:

    14:20

    Запись: CDBurnerXP Pro v.2.2.7:

    13:55

    Серверные платы на Lindenhurst/Lindenhurst-VS:

    13:43

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.0.9 Pre-Release (от 5-ого июня):

    13:30

    XGI начинает продажи видеоадаптеров под собственной торговой маркой:

    13:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    13:05

    Обновление драйверов для видеокарт Leadtek (и всех NVIDIA):

    12:40

    Обновление BIOS для видеокарт Gigabyte на чипсетах ATI и NVIDIA:

    12:15

    Углеродные нанотрубки – не только для электроники, но и для электрики:

    12:04

    SanDisk: лидер поставок флэш-карт в 2003 году:

    11:51

    Утилиты: Intel Application Accelerator RAID Edition v.4.1.0.6325:

    11:50

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    11:25

    DVD-привод BenQ DW1600: обновляем прошивки, пишем духслойные DVD+R:

    11:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen и Lite-On:

    11:05

    Три новых принтера Epson для сектора SOHO: на любой вкус и для любого кармана:

    10:54

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 июня):

    10:45

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снижены, грядет новое снижение спотовых?:

    10:40

    Все Firmware прошедшей недели (с 31 мая по 6 июня 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 31 мая по 6 июня 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 31 мая по 6 июня 2004 года):

    10:00

    Shuttle XP17: переносимый 17-дюймовый ЖК-дисплей:

    09:27

    Pro Lite E511S: новые ЖК-дисплеи iiyama серии E:

    00:24

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