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    23 декабря 2002

    Sendo обвиняет Microsoft в краже интеллектуальной собственности:

    17:59

    Micron демонстрирует 0,11-мкм 1-Гбит чипы DDR SDRAM:

    17:50

    Новые цифровые камеры Jenoptik JD C 2.1 LCD и JD 2.1 ff:

    17:37

    Импринт-литография сделает возможным производство по 10-нм нормам:

    16:36

    NVIDIA представила Cg Compiler Version 1.0:

    15:47

    SiS анонсировала поддержку Hyper-Threading в своих чипсетах:

    15:36

    Intel vs VIA, чипсеты под Pentium 4: в Англии перевес на стороне VIA:

    11:49

    Silicon Graphics заставили уплатить штраф в $1 млн. за поставки суперкомпьютеров в Россию:

    10:36

    Ближайшие планы Chaintech по выпуску графических карт:

    10:30

    Новости проекта "Компьюторг": статья о экономной заправке картриджей к HP LaserJet 1200:

    09:43

    Конкурс: Cg Contest на iXBT.com:

    09:34

    VIA C3M266-L: µATX плата от VIA на чипсете CLE266:

    09:28

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox Parhelia:

    09:16

    Утилиты: XP-AntiSpy v.3.71:

    09:16

    Утилиты: A-Tuner v.1.2.10.4109:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат FIC:

    09:14

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    09:14

    Все драйверы прошедшей недели (16.12.2002-22.12.2002):

    09:13

    Все BIOS прошедшей недели (16.12.2002-22.12.2002):

    09:12

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