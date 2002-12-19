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    19 декабря 2002

    Quanta планирует выпустить ноутбуки на компонентах для настольных ПК:

    18:50

    Rover Computers официально представила КПК Rover PC P5 и Rover PC P3:

    18:38

    Утилиты: RegRun Security Suite Gold v.3.50 Beta:

    17:57

    Антивирусы: Antiy GhostBusters Professional Edition v.3.62:

    17:54

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.4.0.2.82:

    17:49

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Build 365 Final:

    17:31

    Интернет и сети: Opera v.7.0 Beta 2:

    17:24

    Новые CD-RW/DVD комбо-приводы CenDyne:

    17:13

    Мультимедиа: WinAmp 3.0 Build 493 Dev Version:

    17:09

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.10.0:

    17:05

    Pinnacle Systems покупает Steinberg Media Technologies AG:

    17:05

    Обновление драйверов для контроллеров RealTek:

    16:50

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    16:45

    Новые BIOS для материнских плат Intel:

    16:38

    Camelot Xabre 600 от EliteGroup:

    16:37

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.19.02:

    16:33

    Новые драйверы для видеокарт ATI:

    16:32

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen и EPoX:

    16:29

    4-скоростной DVD-RW привод DRW-0402P от ASUS:

    14:45

    Утечка мозгов из Евросоюза беспокоит Европейских ученых:

    13:44

    Новый 15” мультимедийный ЖК-монитор Melco FTD-X15AH3S:

    12:30

    Спот-цены на DDR333 пошли вверх:

    11:08

    Результаты деятельности ATI в прошедшем финансовом квартале:

    10:28

    Партнеры AMD по выпуску серверных плат под процессоры AMD Opteron:

    01:51

    Thermaltake Blue-eye: новая версия светящегося кулера для корпуса:

    01:09

    Компьюторг: компьютерные новинки Издательского Дома "Питер" – декабрь 2002:

    00:12

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