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    11 декабря 2002

    Спецификации стандарта мультимедийного интерфейса HDMI вышли в версии 1.0:

    16:59

    Optibase представляет MGW 5100: платформу для трансляции ТВ по IP:

    16:48

    CMC Magnetics представила свои карманные ПК:

    16:37

    Новые маршрутизаторы Avici QSR:

    16:30

    WinFast Cinema от Leadtek:

    14:13

    LaCie Big Disk: полтерабайта в портативном исполнении:

    12:19

    19-дюймовый ЖК монитор SyncMaster 191N от Samsung:

    11:21

    Ведущие вендоры системных плат в ноябре: объемы продаж падают:

    10:55

    AMD переводит младшие модели Athlon XP на 0,13-мкм нормы:

    10:24

    Mitac прекращает выпуск портативных ПК:

    10:14

    Интернет и сети: Netscape v.7.01 Final:

    08:20

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.1.0 Beta:

    08:19

    Новые драйверы для графических процессоров Xabre:

    08:19

    Утилиты: Fraps v.1.9B:

    08:18

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Beta Build 359:

    08:18

    Утилиты: NVRefreshTool v.2.1:

    08:18

    Новый Год вместе с Microsoft:

    08:17

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    08:16

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.19.00:

    08:15

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.02.5:

    08:15

    Свежие драйверы для контроллеров Promise:

    08:14

    Обновление драйверов для SCSI-контроллеров Adaptec:

    08:13

    Новые прошивки BIOS для материнских плат Jetway:

    08:13

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    08:13

    Обновление драйверов для M6M от ATI:

    08:12

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    08:11

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    08:11

    ATI: чипы RV350 будут изготавливаться с применением норм 0,13 мкм техпроцесса:

    03:54

    Процессоры AMD Athlon MP готовятся перебраться на 333 МГц шину?:

    00:48

    Новости проекта "Компьюторг": новая статья "Перспективы рынка памяти до конца декабря":

    00:44

    Миниатюрный планшетный ПК от KraftCom с перьевым вводом:

    00:34

    Новый 19-дюймовый CRT-монитор BELINEA от Maxdata:

    00:32

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