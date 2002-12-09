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    9 декабря 2002

    Itronix представляет всепогодный GoBook II:

    16:35

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    13:44

    Microsoft: DirectX 9.0 Release Candidate 2 Beta:

    13:37

    “Умные” подушки безопасности автомобилей будут использовать цифровые камеры:

    13:35

    Утилиты: RegionKiller 2 v.2.7.0.2:

    13:30

    NVIDIA Stereo Wrapper:

    13:26

    Passage от Sony: как снег на голову:

    13:12

    Запись: DVD-Cloner v.1.9:

    12:55

    Архиваторы: WinRAR v.3.10 Beta 5:

    12:46

    Запись: DVDXCopy v.1.2.2:

    12:42

    Trident XP4: обещанного праздника не будет...:

    12:40

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.2 Beta 1 Build 167:

    12:38

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.6.750 Beta:

    12:28

    Интернет и сети: Norton Personal Firewall 2003 v.6.0:

    12:20

    Microsoft: новое исправление для Windows XP SP1:

    12:07

    Новая цифровая камера Sony Cybershot DSC-U20:

    12:06

    Обновление драйверов для контроллеров RealTek:

    11:54

    Обновление драйверов для TV-тюнеров Leadtek:

    11:51

    Драйверы для сетевых карт D-Link:

    11:12

    SCSI CD-RW привод Plextor PX-W4012TS представлен в Европе:

    11:11

    Все драйверы прошедшей недели (02.12.2002-08.12.2002):

    11:02

    Все BIOS прошедшей недели (02.12.2002-08.12.2002):

    10:50

    DDR SDRAM: минимальный уровень цен за последние два месяца:

    10:05

    Прогноз IDC рынка ПК в 2002-2003 году: рост составит 1% и 8%:

    09:23

    Новый одночиповый 56Kbps софт-модем от TDK:

    02:16

    52-дюймовый широкоформатный ЖК дисплей от LG.Philips:

    02:00

    Новый Ultra320 SCSI контроллер от Tekram:

    01:44

    Процессоры Athlon MP 2400, почти официально:

    01:22

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