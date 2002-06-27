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    27 июня 2002

    Презентации с Palm – нет проблем:

    21:36

    Фото дня: системная плата EPIA от VIA:

    21:06

    20,8-дюймовый TFT дисплей с 3,1-мегапиксельной матрицей от Iiyama – на российском рынке:

    20:35

    Индия готовится отразить виртуальные атаки:

    20:21

    SiS переводит производство чипсетов на 0,13 мкм техпроцесс:

    20:20

    Визуализационная система Perspecta: хрустальный шар вместо монитора:

    19:57

    Контрактные цены на DVD-R снизились до $1,0 за штуку:

    17:09

    Sony представила гибкий 1,5-дюймовый ЖК-экран:

    16:55

    За AOpen в суде будет отвечать VIA:

    16:35

    IBM представила новые UNIX серверы начального уровня:

    14:04

    Dasher - рвущийся к смыслу:

    13:43

    eFilm PicturePAD – еще одно решение вопроса хранения цифровых фотографий:

    13:07

    Новые системные платы под процессоры от AMD от Biostar:

    12:51

    VIA P4X400 и Xabre 400 новинки от Soltek:

    11:32

    Обновленный роадмэп AMD?:

    10:38

    Интернет: SecureCRT v.3.4.5:

    05:20

    Утилиты: Style XP Update v.1.01 для Windows XP SP1 (beta 1050):

    05:01

    Утилиты: RivaTuner v.2.0 RC 11:

    04:40

    Мультимедиа: Winamp v.3.0 Build 479 RC2 MAD Bundle:

    04:20

    Запись: CDRWIN v.3.9A (25.06.2002):

    04:01

    Интернет: ProxyInspector for WinRoute v.2.3b:

    03:40

    Microsoft: DirectX 8.1b Redist Install:

    03:00

    Новая версия AGP драйвера для материнских плат на чипсетах VIA:

    02:40

    Новые драйверы для видеоадаптеров ATI Radeon от Dell:

    02:22

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS:

    02:03

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