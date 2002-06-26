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    26 июня 2002

    36 Мб QDRII память Samsung:

    17:50

    Mediatek подала в суд на VIA и AOpen:

    17:06

    Интернет: ProxyInspector for ISA Server v.2.0b:

    16:43

    Ultra320 SCSI чип AIC-7902 и двухканальный контроллер на его основе от Adaptec:

    16:39

    Утилиты: CDCheck v.3.0.0.33b Beta:

    14:03

    Мультимедиа: Audiotools v.4.00 Interim 3:

    13:40

    Интернет: WinMX v.3.22:

    13:21

    Ноутбуки Dell на 2 ГГц мобильных Pentium 4:

    13:14

    Новые драйверы Detonator v.29.80 для GeForce4/2 Go:

    12:41

    Новая версия AC97 драйверов для материнских плат на чипсетах от VIA:

    12:21

    Новая версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    12:01

    Новый вариант одноэлектронного транзистора на кобальте:

    12:00

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат ASUS:

    11:41

    Обновление BIOS для материнских плат Supermicro:

    11:21

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    11:01

    4-мегапиксельная камера Olympus C-4000Z:

    10:51

    Hewlett-Packard: три новых струйника и новая стратегия:

    10:16

    TechXNY 2002: планшетные ПК, плазменные и ЖК дисплеи от ViewSonic:

    08:33

    Тестируем GPRS-доступ в интернет: новая статья на Computorg@iXBT.com:

    07:30

    WD Caviar 60 7200 RPM: 60 Гб на пластину – от Western Digital:

    07:16

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