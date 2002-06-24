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    24 июня 2002

    Itanium 2 – скоро, совсем скоро…:

    16:20

    Infineon подала в суд на Samsung и Hynix:

    15:36

    Computex Taipei 2002: шоу получилось, с заказами - не очень...:

    15:16

    Российская наука на передовых рубежах микроэлектроники:

    15:02

    Мобильный Intel Pentium 4-M преодолевает 2 ГГц барьер:

    14:39

    Все драйверы прошедшей недели (17.06.2002 - 23.06.2002):

    14:02

    Все BIOS прошедшей недели (17.06.2002 - 23.06.2002):

    13:14

    Свежие мониторинги. Плюс, давно обещанный, по дисплеям:

    12:48

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.70 Beta 2:

    12:34

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.1.1.0:

    12:07

    Миниатюрная 4-мегапиксельная камера QV-R4 от Casio:

    11:57

    Интернет: DHTML Menu Builder v.3.5 Build 002:

    11:45

    Запись: Easy CD Creator Basic Update v.5.3.0.71:

    11:29

    Интернет: Outpost Firewall Pro v.1.0.1817:

    11:00

    Интернет: WebCopier v.3.2:

    10:40

    Текст и графика: HyperSnap-DX v.4.51.01:

    10:21

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.032-23.06.2002:

    10:07

    Производители TFT LCD намерены оставить июльские цены на прежнем уровне:

    09:49

    ABIT намерена расширить свое присутствие на рынке серверных систем:

    09:37

    Samsung SDI закончила строительство венгерской фабрики:

    09:17

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