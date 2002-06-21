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    21 июня 2002

    Treo 15 от E.Digital – 225 часов музыки в кармане:

    18:38

    143 МГц SyncFlash Micron:

    16:12

    Дело Micron приведет к повышению цен на память:

    15:42

    AMD: похоже, Clawhammer-систем к Рождеству не будет:

    15:28

    ASML расширяет присутствие на рынке "специальной" литографии:

    15:18

    Оптический дисковод размером со спичечный коробок от Philips:

    14:53

    Epson Stylus Photo 950 - в России:

    11:33

    Интернет: Opera for Windows v.6.04 Beta Build 1129 (без Java):

    11:26

    Утилиты: Ad-Aware v.5.83:

    11:16

    Оригинальный набор 5.1-канальной акустики SB-TP50 от Matsushita:

    11:04

    Обновление D3D компонента драйверов CATALYST для видеоадаптеров Radeon от ATI:

    10:53

    Новые AGP драйверы для чипсетов SiS:

    10:41

    Новые драйверы для встроенного видео чипсетов Intel 845G/GL:

    10:26

    Новые драйверы и утилиты для карт ATI Radeon от Jetway:

    10:15

    Обновление BIOS для материнских плат Supermicro:

    10:01

    Четырехпроцессорная Xeon MP плата P4QH8 от Supermicro:

    09:48

    Обновление BIOS для материнских плат Soltek:

    09:48

    Обновление BIOS для материнских плат Tyan:

    09:28

    Обновление BIOS для материнских плат Intel:

    09:14

    Обновление BIOS для материнских плат ECS:

    08:59

    Epson анонсировала PIM II - PRINT Image Matching второго поколения:

    08:50

    Обновление BIOS для материнских плат FIC:

    08:44

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS:

    08:24

    Обновленный роадмэп AMD. Подробности совместных планов AMD/UMC:

    08:06

    P5/522PME: ноутбук от Toshiba с 2,2 ГГц Pentium 4 для настольных ПК:

    07:08

    Автомобильный Dual Zone DVD аудио/видео центр от Pioneer:

    07:06

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