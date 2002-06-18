  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 июня 2002

    Фото дня: Gigabyte Maya AP128DG-H 128MB:

    17:03

    Запись: Nero SDK v.5.5.8.2:

    16:36

    Интернет: Internet Explorer v.5.2 для Mac OS X:

    16:14

    Интернет: DHTML Menu Builder v.3.5 Build 001:

    15:47

    TFT LCD: в июне снижения цен не будет, несмотря на слабый спрос:

    15:28

    Утилиты: PowerStrip v.3.19 Beta Build 290:

    15:12

    Обновление драйверов для материнских плат MSI:

    14:26

    Sun объявила о выпуске 4-процессорных серверов Sun Fire 480 (Update):

    14:07

    Новые драйверы для звука Creative Sound Blaster live!:

    13:54

    Обновление BIOS для материнских плат FIC:

    13:30

    Обновление BIOS для материнских плат Iwill:

    13:04

    Два новых внешних оптических USB 2.0 привода от Sony:

    12:58

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS:

    12:33

    QuickCam: web-камера для ноутбуков от Logitech:

    12:23

    Цифровой аудио плеер GIGABEAT со сменными 5 Гб винчестерами от Toshiba:

    11:54

    Новая технология для выпуска DDR-II SDRAM от Elpida:

    09:54

    Новое поколение винчестеров серии Atlas с U320 SCSI интерфейсом от Maxtor:

    09:05

    Matrox Parhelia-512: скоро в рознице?:

    08:25

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018